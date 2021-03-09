***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.288.139 7.614.653 7.614.653Transferler1.288.139 -1.288.139Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)865.662 865.662 865.662Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.369 -1.369 -1.369Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.966 865.662 8.478.946 8.478.946Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.966 865.662 8.478.946 8.478.946Transferler166 865.496 -865.662 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)293.734 293.734 293.734Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.223 -1.223 -1.223Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.383.462 293.734 8.771.457 8.771.457Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI915.439 545.400Dönem Karı (Zararı)293.734 865.662Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler308.099 -304.928Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.794 1.269Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.530 9.076Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.530 9.076Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.457 4.598Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 494.551 431.410Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler488.824 279.106Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-637.921 -954.121Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9 -693.821 -954.121Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler55.900 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -42.767 -76.266Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.369 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.369 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler313.854 -15.105Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.122 57.281Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.586 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler287.827 140.611Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8.393 -4.358Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-58.498 28.739Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler66.770 -6.295Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-9.781 -13.435İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler435 -217.648Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları915.687 545.629Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-248 -229YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-173.965 -87.059Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -29.977 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.021 -14.361Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.769 8.893Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -162.811 -110.739Alınan Temettüler15 34.075 29.148FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.332.368 72.321Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.896.800 3.642.896Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.610.591 -3.312.447Ödenen Faiz-660.100 -303.723Alınan Faiz41.523 45.595YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-590.894 530.662NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -590.894 530.662DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 733.346 202.684DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 142.452 733.346Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 142.723 738.885Finansal Yatırımlar5 29.977 0Ticari Alacaklar8 100.973 115.683İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 21.456 22.501İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar79.517 93.182Diğer Alacaklar85 124İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar85 124Stoklar10 922.739 1.105.159Peşin Ödenmiş Giderler7 13.196 18.715Diğer Dönen Varlıklar9.878 12.071ARA TOPLAM1.219.571 1.990.637TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.219.571 1.990.637DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar484 484Ticari Alacaklar8 3.061 2.003İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.061 2.003Diğer Alacaklar2.743 9.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.743 9.290Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar15 401.643 394.174Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 12.038.457 11.290.632Maddi Duran Varlıklar11 43.261 22.375Maddi Olmayan Duran Varlıklar993 652Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar993 652Peşin Ödenmiş Giderler7 968 3.842TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.491.610 11.723.452TOPLAM VARLIKLAR13.711.181 13.714.089KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.647.691 163.233Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 532.244 1.788.539Ticari Borçlar8 68.351 126.849İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 30.470 54.540İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar37.881 72.309Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.715 1.524Diğer Borçlar88.716 21.946İlişkili Taraflara Diğer Borçlar67.144 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar21.572 21.946Türev Araçlar55.900 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar12 55.900 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 71.683 81.729Kısa Vadeli Karşılıklar20.205 14.578Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20.205 14.578Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 4.095 5.916ARA TOPLAM2.490.600 2.204.314TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.490.600 2.204.314UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.447.393 3.029.817Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)265 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.466 1.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.466 1.009Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 3TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.449.124 3.030.829TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.939.724 5.235.143ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.771.457 8.478.946Ödenmiş Sermaye18 1.000.000 1.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-5.930 -4.707Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.770 25.770Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.421 74.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.383.462 6.517.966Net Dönem Karı veya Zararı293.734 865.662TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.771.457 8.478.946TOPLAM KAYNAKLAR13.711.181 13.714.089Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.100.808 987.537Satışların Maliyeti19 -426.264 -305.548TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)674.544 681.989BRÜT KAR (ZARAR)674.544 681.989Genel Yönetim Giderleri20 -55.964 -64.938Pazarlama Giderleri20 -25.440 -12.021Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 704.863 967.195Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -3.631 -4.689ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.294.372 1.567.536Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar15 42.767 76.266FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.337.139 1.643.802Finansman Gelirleri23 36.255 49.937Finansman Giderleri23 -1.079.660 -828.077SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)293.734 865.662SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)293.734 865.662DÖNEM KARI (ZARARI)293.734 865.662Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları293.734 865.662Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kazanç)/Zarar 24 0,29000000 0,87000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)293.734 865.662Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları293.734 865.662http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916709BIST