***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.966 865.662 8.478.946 8.478.946Transferler865.662 -865.662Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-105.966 -105.966 -105.966Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.123 -1.123 -1.123Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.830 25.770 74.255 7.383.628 -105.966 8.371.857 8.371.857Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.383.462 293.734 8.771.457 8.771.457Transferler293.734 -293.734Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-116.010 -116.010 -116.010Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.677.196 -116.010 8.655.447 8.655.447Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI256.606 298.648Dönem Karı (Zararı)-116.010 -105.966Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler232.421 359.814Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.212 263Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8 3.322 4.105Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18 95.532 188.592Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler147.601 174.126Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.010 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.425 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12 -4.585 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -8.236 -7.272İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler140.195 43.405Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.616 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.697 -1.687Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 6.318Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler34.968 87.526Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-314 -17.745Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.312 -37.757Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler130.619 -5.339Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21.465 4.261İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler73 7.828Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları256.606 297.253Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 1.395YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI25.466 -30.204Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 5 885Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.320 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.270 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -11.732 -40.523Alınan Temettüler3 34.243 9.434FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-158.434 -503.645Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri519.235 762.555Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-580.635 -1.004.954Ödenen Faiz-108.545 -277.399Alınan Faiz11.511 16.153YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)123.638 -235.201NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 123.638 -235.201DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 142.452 733.346DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 266.090 498.145Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 266.237 142.723Finansal Yatırımlar13 33.593 29.977Ticari Alacaklar8 127.251 100.973İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18.125 21.456İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar109.126 79.517Diğer Alacaklar85 85İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar85 85Stoklar10 887.771 922.739Peşin Ödenmiş Giderler7 13.506 13.196Diğer Dönen Varlıklar10.156 9.878ARA TOPLAM1.338.599 1.219.571TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.338.599 1.219.571DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar484 484Ticari Alacaklar8 8.013 3.061İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.013 3.061Diğer Alacaklar2.734 2.743İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.734 2.743Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 375.636 401.643Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 12.049.344 12.038.457Maddi Duran Varlıklar11 42.381 43.261Maddi Olmayan Duran Varlıklar978 993Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar978 993Peşin Ödenmiş Giderler7 972 968TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.480.542 12.491.610TOPLAM VARLIKLAR13.819.141 13.711.181KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.307.300 1.647.691Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.067.012 532.244Ticari Borçlar8 55.039 68.351İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25.699 30.470İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar29.340 37.881Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.729 1.715Diğer Borçlar219.335 88.716İlişkili Taraflara Diğer Borçlar201.184 67.144İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar18.151 21.572Türev Araçlar51.315 55.900Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar12 51.315 55.900Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 93.148 71.683Kısa Vadeli Karşılıklar25.060 20.205Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 4.433 4.095ARA TOPLAM2.824.371 2.490.600TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.824.371 2.490.600UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.337.592 2.447.393Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)265 265Uzun Vadeli Karşılıklar1.466 1.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.466 1.466TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.339.323 2.449.124TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.163.694 4.939.724ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.655.447 8.771.457Ödenmiş Sermaye15 1.000.000 1.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-5.930 -5.930Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.770 25.770Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.421 74.421Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.677.196 7.383.462Net Dönem Karı veya Zararı-116.010 293.734TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.655.447 8.771.457TOPLAM KAYNAKLAR13.819.141 13.711.181Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 256.904 331.425Satışların Maliyeti16 -64.365 -137.112TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)192.539 194.313BRÜT KAR (ZARAR)192.539 194.313Genel Yönetim Giderleri17 -10.344 -9.599Pazarlama Giderleri17 -2.155 -7.468Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.105 1.487Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.359 3 8.236 7.272FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)188.022 183.691Finansman Gelirleri18 15.972 11.778Finansman Giderleri18 -320.004 -301.435SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-116.010 -105.966SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-116.010 -105.966DÖNEM KARI (ZARARI)-116.010 -105.966Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-116.010 -105.966Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp 19 -0,12000000 -0,11000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-116.010 -105.966Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-116.010 -105.966http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936229BIST