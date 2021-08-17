***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.966 865.662 8.478.946 8.478.946Transferler166 865.496 -865.662 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-267.807 -267.807 -267.807Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.123 -1.123 -1.123Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.830 25.770 74.421 7.383.462 -267.807 8.210.016 8.210.016Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.383.462 293.734 8.771.457 8.771.457Transferler293.734 -293.734 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-83.833 -83.833 -83.833Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.677.196 -83.833 8.687.624 8.687.624Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI282.966 359.645Dönem Karı (Zararı)-83.833 -267.807Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler431.712 512.634Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.875 536Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8 -1.533 276Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 230.778 258.388Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler246.281 270.504Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-24.580 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-24.580 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -20.684 -12.701Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.425 -4.369Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.425 -4.369İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-64.913 114.851Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-75.629 5.094Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.696 6.319Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler72.100 98.766Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-206 -23.236Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.125 -8.091Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-69.817 52.012Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26.815 -7.045İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.355 -8.968Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları282.966 359.678Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -33YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI14.584 -56.842Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.716 -676Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.270 7.769Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -21.119 -98.010Alınan Temettüler3 34.144 34.075FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI238.991 -546.150Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.328.706 1.687.351Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-869.998 -1.932.692Ödenen Faiz-239.259 -326.108Alınan Faiz19.542 25.299YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)536.541 -243.347NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 536.541 -243.347DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 142.452 733.346DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 678.993 489.999Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 683.002 142.723Finansal Yatırımlar35.629 29.977Ticari Alacaklar8 171.303 100.973İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 19.629 21.456İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar151.674 79.517Diğer Alacaklar138 85İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar138 85Stoklar10 850.639 922.739Peşin Ödenmiş Giderler7 13.400 13.196Diğer Dönen Varlıklar16.555 9.878ARA TOPLAM1.770.666 1.219.571TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.770.666 1.219.571DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar484 484Ticari Alacaklar8 9.893 3.061İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.893 3.061Diğer Alacaklar2.734 2.743İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.734 2.743Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 388.183 401.643Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 12.058.731 12.038.457Maddi Duran Varlıklar41.049 43.261Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.041 993Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.041 993Peşin Ödenmiş Giderler7 970 968TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.503.085 12.491.610TOPLAM VARLIKLAR14.273.751 13.711.181KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.548.785 1.647.691Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 811.570 532.244Ticari Borçlar8 64.226 68.351İlişkili Taraflara Ticari Borçlar17 27.795 30.470İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar36.431 37.881Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.944 1.715Diğer Borçlar18.900 88.716İlişkili Taraflara Diğer Borçlar464 67.144İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar18.436 21.572Türev Araçlar31.321 55.900Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar31.321 55.900Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 98.763 71.683Kısa Vadeli Karşılıklar7 20.205 20.205Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20.205 20.205Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 2.186 4.095ARA TOPLAM2.597.900 2.490.600TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.597.900 2.490.600UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.986.761 2.447.393Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 265Uzun Vadeli Karşılıklar1.466 1.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.466 1.466TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.988.227 2.449.124TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.586.127 4.939.724ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.687.624 8.771.457Ödenmiş Sermaye12 1.000.000 1.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-5.930 -5.930Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.770 25.770Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.421 74.421Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.677.196 7.383.462Net Dönem Karı veya Zararı-83.833 293.734TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.687.624 8.771.457TOPLAM KAYNAKLAR14.273.751 13.711.181Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 586.472 448.826 329.568 117.401Satışların Maliyeti13 -139.426 -204.932 -75.061 -67.820TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)447.046 243.894 254.507 49.581BRÜT KAR (ZARAR)447.046 243.894 254.507 49.581Genel Yönetim Giderleri14 -29.587 -13.925 -19.243 -4.327Pazarlama Giderleri14 -3.223 -21.678 -1.068 -14.210Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.774 3.156 669 1.669Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.756 -3.579 -2.396 -1.265ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)412.254 207.868 232.469 31.448Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 20.684 12.701 12.448 5.429FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)432.938 220.569 244.917 36.877Finansman Gelirleri15 47.859 23.277 31.888 11.500Finansman Giderleri15 -564.630 -511.653 -244.626 -210.217SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-83.833 -267.807 32.179 -161.840SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-83.833 -267.807 32.179 -161.840DÖNEM KARI (ZARARI)-83.833 -267.807 32.179 -161.840Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-83.833 -267.807 32.179 -161.840Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp 16 -0,08000000 -0,27000000 0,03000000 -0,16000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-83.833 -267.807 32.179 -161.840Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-83.833 -267.807 32.179 -161.840http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958808BIST