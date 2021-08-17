***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.031 865.790 8.478.139 8.478.139Transferler166 865.624 -865.790 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-267.207 -267.207 -267.207Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.123 -1.123 -1.123Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.830 25.770 74.421 7.382.655 -267.207 8.209.809 8.209.809Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.382.655 293.001 8.769.917 8.769.917Transferler293.001 -293.001 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-86.414 -86.414 -86.414Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.675.656 -86.414 8.683.503 8.683.503Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI283.180 360.449Dönem Karı (Zararı)-86.414 -267.207Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler434.740 512.495Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.907 536Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.535 278Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 230.778 258.474Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler246.279 270.277Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-24.580 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-24.580 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -20.684 -12.701Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.425 -4.369Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.425 -4.369İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-65.146 115.194Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-73.470 5.053Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.843 6.280Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler71.924 98.766Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-172 -21.461Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.230 -7.843Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-69.824 51.984Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)27.521 -8.773İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.052 -8.812Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları283.180 360.482Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -33YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI14.864 -56.591Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri46 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.977 -425Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.270 7.769Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -13.619 -98.010Alınan Temettüler3 34.144 34.075FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI238.992 -547.255Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.328.706 1.686.097Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-869.998 -1.932.458Ödenen Faiz-239.259 -326.112Alınan Faiz19.543 25.218YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)537.036 -243.397NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 537.036 -243.397DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 143.005 733.572DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 680.041 490.175Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 684.050 143.276Finansal Yatırımlar35.629 29.977Ticari Alacaklar8 169.013 100.839İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16.635 16.945İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar152.378 83.894Diğer Alacaklar332 132İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar332 132Stoklar10 851.375 923.299Peşin Ödenmiş Giderler7 13.489 13.319Diğer Dönen Varlıklar19.394 10.764ARA TOPLAM1.773.282 1.221.606TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.773.282 1.221.606DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8 9.893 3.061İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.893 3.061Diğer Alacaklar2.734 2.743İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.734 2.743Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 388.183 401.643Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 11.749.381 11.736.607Maddi Duran Varlıklar12 348.427 346.446Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.757 1.713Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.757 1.713Peşin Ödenmiş Giderler7 970 968TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.501.345 12.493.181TOPLAM VARLIKLAR14.274.627 13.714.787KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.548.785 1.647.691Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 811.570 532.244Ticari Borçlar8 66.199 71.429İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27.795 31.639İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar38.404 39.790Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.404 2.265Diğer Borçlar19.148 88.972İlişkili Taraflara Diğer Borçlar464 67.144İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar18.684 21.828Türev Araçlar31.321 55.900Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar31.321 55.900Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 100.422 72.636Kısa Vadeli Karşılıklar7 20.205 20.205Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 2.843 4.404ARA TOPLAM2.602.897 2.495.746TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.602.897 2.495.746UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.986.761 2.447.393Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 265Uzun Vadeli Karşılıklar1.466 1.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.466 1.466TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.988.227 2.449.124TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.591.124 4.944.870ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.683.503 8.769.917Ödenmiş Sermaye13 1.000.000 1.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-5.930 -5.930Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.770 25.770Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.421 74.421Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.675.656 7.382.655Net Dönem Karı veya Zararı-86.414 293.001TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.683.503 8.769.917TOPLAM KAYNAKLAR14.274.627 13.714.787Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 595.523 450.645 334.134 118.267Satışların Maliyeti14 -146.401 -206.038 -78.728 -68.413TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)449.122 244.607 255.406 49.854BRÜT KAR (ZARAR)449.122 244.607 255.406 49.854Genel Yönetim Giderleri15 -34.165 -14.140 -21.573 -4.442Pazarlama Giderleri15 -3.449 -21.678 -1.176 -14.210Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.991 3.223 733 1.705Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.861 -3.600 -2.433 -1.274ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)409.638 208.412 230.957 31.633Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 20.684 12.701 12.448 5.429FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)430.322 221.113 243.405 37.062Finansman Gelirleri16 47.866 23.196 31.894 11.417Finansman Giderleri16 -564.602 -511.516 -244.584 -209.984SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-86.414 -267.207 30.715 -161.505SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-86.414 -267.207 30.715 -161.505DÖNEM KARI (ZARARI)-86.414 -267.207 30.715 -161.505Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-86.414 -267.207 30.715 -161.505Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp 17 -0,09000000 -0,27000000 0,03000000 -0,16000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-86.414 -267.207 30.715 -161.505Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-86.414 -267.207 30.715 -161.505http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958809BIST