***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.382.655 293.001 8.769.917 8.769.917Transferler293.001 -293.001 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-117.129 -117.129 -117.129Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.675.656 -117.129 8.652.788 8.652.788Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 437.723 4.565 74.421 7.675.656 5.306.805 14.519.010 14.519.010Transferler5.306.805 -5.306.805 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)169.466 169.466 169.466Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 437.723 4.565 74.421 12.982.461 169.466 14.688.476 14.688.476Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI391.213 261.324Dönem Karı (Zararı)169.466 -117.129Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler244.451 238.310Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.916 3.914Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.946 3.320Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler110.464 99.721Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6 160.630 147.601Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.630 -4.585Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 -8.630 -4.585Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -27.875 -8.236Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.425Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.425İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.704 140.143Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -3.616Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.280 -30.181Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20 -174Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler18.765 34.916Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.842 -312Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.888 -12.275Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.865 130.632Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-53.070 21.595İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.680 -442Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları391.213 261.324YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI304 25.504Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 43Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.170 -8.049Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 4.270Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -5.763 -5.003Alınan Temettüler3 13.237 34.243FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-112.402 -162.623Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 566.000 519.235Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -493.172 -580.635Ödenen Faiz-200.976 -112.734Alınan Faiz15.746 11.511YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)279.115 124.205NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 279.115 124.205DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 246.078 143.005DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 525.193 267.210Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 526.838 247.567Ticari Alacaklar8 160.313 100.825İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 8.851 13.226İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 151.462 87.599Diğer Alacaklar196 249İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar196 249Türev Araçlar12 180.567 171.937Stoklar10 758.339 777.104Peşin Ödenmiş Giderler7 29.572 23.730Diğer Dönen Varlıklar23.445 22.462ARA TOPLAM1.679.270 1.343.874TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.679.270 1.343.874DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8 4.822 45.355İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 4.822 45.355Diğer Alacaklar1.558 1.525İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.558 1.525Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 530.480 515.842Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 17.255.188 17.242.942Maddi Duran Varlıklar11 748.297 754.202Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.949 2.273Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.949 2.273Peşin Ödenmiş Giderler7 986 986TOPLAM DURAN VARLIKLAR18.544.280 18.563.125TOPLAM VARLIKLAR20.223.550 19.906.999KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.683.353 2.290.326Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.018.071 169.467Ticari Borçlar8 124.250 89.362İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 50.270 41.893İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 73.980 47.469Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.134 2.455Diğer Borçlar49.140 51.005İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25.813 22.830İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar23.327 28.175Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 111.801 164.871Kısa Vadeli Karşılıklar30.540 24.645Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.178 15.194ARA TOPLAM3.037.467 2.807.325TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.037.467 2.807.325UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.495.437 2.578.220Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)218 218Uzun Vadeli Karşılıklar1.952 2.226Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.952 2.226TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.497.607 2.580.664TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.535.074 5.387.989ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.688.476 14.519.010Ödenmiş Sermaye14 1.000.000 1.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-5.930 -5.930Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.770 25.770Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)442.288 442.288Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.421 74.421Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12.982.461 7.675.656Net Dönem Karı veya Zararı169.466 5.306.805TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.688.476 14.519.010TOPLAM KAYNAKLAR20.223.550 19.906.999Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 593.545 261.389Satışların Maliyeti15 -108.766 -67.673TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)484.779 193.716BRÜT KAR (ZARAR)484.779 193.716Genel Yönetim Giderleri16 -18.900 -12.592Pazarlama Giderleri16 -26.719 -2.273Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.057 2.258Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.635 -2.428ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)437.582 178.681Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 27.875 8.236FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)465.457 186.917Finansman Gelirleri17 24.531 15.972Finansman Giderleri17 -320.522 -320.018SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)169.466 -117.129SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)169.466 -117.129DÖNEM KARI (ZARARI)169.466 -117.129Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları169.466 -117.129Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç /(Kayıp) 18 0,17000000 -0,12000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)169.466 -117.129Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları169.466 -117.129http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028720BIST