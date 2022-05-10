***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:49
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.382.655 293.001 8.769.917 8.769.917
Transferler
293.001 -293.001 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.129 -117.129 -117.129
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.675.656 -117.129 8.652.788 8.652.788
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 437.723 4.565 74.421 7.675.656 5.306.805 14.519.010 14.519.010
Transferler
5.306.805 -5.306.805 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
169.466 169.466 169.466
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 437.723 4.565 74.421 12.982.461 169.466 14.688.476 14.688.476
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
391.213 261.324
Dönem Karı (Zararı)
169.466 -117.129
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
244.451 238.310
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.916 3.914
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.946 3.320
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
110.464 99.721
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6 160.630 147.601
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.630 -4.585
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -8.630 -4.585
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -27.875 -8.236
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.425
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.704 140.143
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -3.616
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.280 -30.181
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20 -174
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
18.765 34.916
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.842 -312
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.888 -12.275
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.865 130.632
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-53.070 21.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.680 -442
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
391.213 261.324
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
304 25.504
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 43
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.170 -8.049
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.270
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.763 -5.003
Alınan Temettüler
3 13.237 34.243
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-112.402 -162.623
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 566.000 519.235
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -493.172 -580.635
Ödenen Faiz
-200.976 -112.734
Alınan Faiz
15.746 11.511
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
279.115 124.205
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 279.115 124.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 246.078 143.005
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 525.193 267.210
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 526.838 247.567
Ticari Alacaklar
8 160.313 100.825
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 8.851 13.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 151.462 87.599
Diğer Alacaklar
196 249
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
196 249
Türev Araçlar
12 180.567 171.937
Stoklar
10 758.339 777.104
Peşin Ödenmiş Giderler
7 29.572 23.730
Diğer Dönen Varlıklar
23.445 22.462
ARA TOPLAM
1.679.270 1.343.874
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.679.270 1.343.874
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
8 4.822 45.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.822 45.355
Diğer Alacaklar
1.558 1.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.558 1.525
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 530.480 515.842
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 17.255.188 17.242.942
Maddi Duran Varlıklar
11 748.297 754.202
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.949 2.273
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.949 2.273
Peşin Ödenmiş Giderler
7 986 986
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.544.280 18.563.125
TOPLAM VARLIKLAR
20.223.550 19.906.999
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.683.353 2.290.326
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.018.071 169.467
Ticari Borçlar
8 124.250 89.362
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 50.270 41.893
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 73.980 47.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.134 2.455
Diğer Borçlar
49.140 51.005
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25.813 22.830
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.327 28.175
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 111.801 164.871
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.540 24.645
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.178 15.194
ARA TOPLAM
3.037.467 2.807.325
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.037.467 2.807.325
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.495.437 2.578.220
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
218 218
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.952 2.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.952 2.226
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.497.607 2.580.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.535.074 5.387.989
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.688.476 14.519.010
Ödenmiş Sermaye
14 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.930 -5.930
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
442.288 442.288
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.421 74.421
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.982.461 7.675.656
Net Dönem Karı veya Zararı
169.466 5.306.805
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.688.476 14.519.010
TOPLAM KAYNAKLAR
20.223.550 19.906.999
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 593.545 261.389
Satışların Maliyeti
15 -108.766 -67.673
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
484.779 193.716
BRÜT KAR (ZARAR)
484.779 193.716
Genel Yönetim Giderleri
16 -18.900 -12.592
Pazarlama Giderleri
16 -26.719 -2.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.057 2.258
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.635 -2.428
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
437.582 178.681
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 27.875 8.236
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
465.457 186.917
Finansman Gelirleri
17 24.531 15.972
Finansman Giderleri
17 -320.522 -320.018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
169.466 -117.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
169.466 -117.129
DÖNEM KARI (ZARARI)
169.466 -117.129
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
169.466 -117.129
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç /(Kayıp) 18 0,17000000 -0,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
169.466 -117.129
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
169.466 -117.129
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028720
BIST