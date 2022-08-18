***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 19:34
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.382.655 293.001 8.769.917 8.769.917
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
293.001 -293.001 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-86.414 -86.414 -86.414
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.675.656 -86.414 8.683.503 8.683.503
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 437.723 4.565 74.421 7.675.656 5.306.805 14.519.010 14.519.010
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
38 5.306.767 -5.306.805 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
316.858 316.858 316.858
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 437.723 4.565 74.459 12.982.423 316.858 14.835.868 14.835.868
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
878.393 283.179
Dönem Karı (Zararı)
316.858 -86.414
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
696.254 434.740
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 11.818 7.907
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 -659 -1.535
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 267.367 230.778
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6 307.137 246.279
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
171.937 -24.580
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
171.937 -24.580
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -61.346 -20.684
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.425
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-134.520 -65.147
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-93.853 -73.470
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
323 -5.843
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.999 71.924
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-52.968 -172
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.282 -5.230
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.504 -69.824
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-35.342 27.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.543 -10.053
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
878.592 283.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-199 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
23.362 14.865
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 46
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 46
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.331 -9.977
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.270
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -18.427 -13.619
Alınan Temettüler
3 49.120 34.145
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-722.774 238.992
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.019.106 1.328.706
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.392.996 -869.998
Ödenen Faiz
-371.144 -239.259
Alınan Faiz
22.260 19.543
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
178.981 537.036
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 178.981 537.036
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 246.078 143.005
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 425.059 680.041
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 429.944 247.567
Ticari Alacaklar
8 224.822 100.825
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,18 29.009 13.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 195.813 87.599
Diğer Alacaklar
196 249
Türev Araçlar
0 171.937
Stoklar
10 506.980 546.614
Peşin Ödenmiş Giderler
7 76.688 23.730
Diğer Dönen Varlıklar
20.556 22.462
ARA TOPLAM
1.259.186 1.113.384
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.259.186 1.113.384
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
8 15.691 45.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 15.691 45.355
Diğer Alacaklar
1.255 1.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.255 1.525
Stoklar
10 268.125 230.490
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 528.068 515.842
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 17.261.369 17.242.942
Maddi Duran Varlıklar
12 748.878 754.202
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.110 2.273
Peşin Ödenmiş Giderler
7 996 986
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.827.492 18.793.615
TOPLAM VARLIKLAR
20.086.678 19.906.999
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 582.760 2.290.326
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.852.733 169.467
Ticari Borçlar
8 148.644 89.362
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,18 65.660 41.893
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 82.984 47.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.466 2.455
Diğer Borçlar
25.501 51.005
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
605 22.830
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24.896 28.175
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 129.747 164.871
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.645 24.645
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.821 15.194
ARA TOPLAM
2.791.317 2.807.325
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.791.317 2.807.325
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.457.645 2.578.220
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 218
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.848 2.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.848 2.226
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.459.493 2.580.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.250.810 5.387.989
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13 14.835.868 14.519.010
Ödenmiş Sermaye
1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.930 -5.930
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
442.288 442.288
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.459 74.421
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.982.423 7.675.656
Net Dönem Karı veya Zararı
316.858 5.306.805
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.835.868 14.519.010
TOPLAM KAYNAKLAR
20.086.678 19.906.999
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 1.178.179 595.523 584.634 334.134
Satışların Maliyeti
14 -229.484 -146.401 -120.718 -78.728
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
948.695 449.122 463.916 255.406
BRÜT KAR (ZARAR)
948.695 449.122 463.916 255.406
Genel Yönetim Giderleri
15 -61.278 -34.165 -42.377 -21.573
Pazarlama Giderleri
15 -56.537 -3.449 -29.818 -1.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.249 2.991 7.192 733
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.158 -4.861 -6.524 -2.433
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
829.971 409.638 392.389 230.957
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 61.346 20.684 33.471 12.448
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
891.317 430.322 425.860 243.405
Finansman Gelirleri
16 25.655 47.866 1.124 31.894
Finansman Giderleri
16 -599.229 -564.602 -278.707 -244.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
317.743 -86.414 148.277 30.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
317.743 -86.414 148.277 30.715
DÖNEM KARI (ZARARI)
317.743 -86.414 148.277 30.715
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
317.743 -86.414 148.277 30.715
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 17 0,32000000 -0,09000000 0,15000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-885 0 -885 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-885 0 -885 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-885 0 -885 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-885 0 -885 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
316.858 -86.414 147.392 30.715
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
316.858 -86.414 147.392 30.715
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056889
BIST