***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.382.655 293.001 8.769.917 8.769.917Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler293.001 -293.001 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-86.414 -86.414 -86.414Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.675.656 -86.414 8.683.503 8.683.503Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 437.723 4.565 74.421 7.675.656 5.306.805 14.519.010 14.519.010Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler38 5.306.767 -5.306.805 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)316.858 316.858 316.858Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.930 25.770 437.723 4.565 74.459 12.982.423 316.858 14.835.868 14.835.868Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI878.393 283.179Dönem Karı (Zararı)316.858 -86.414Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler696.254 434.740Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 11.818 7.907Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8 -659 -1.535Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 267.367 230.778Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6 307.137 246.279Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler171.937 -24.580Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler171.937 -24.580Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -61.346 -20.684Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.425Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.425İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-134.520 -65.147Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-93.853 -73.470Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler323 -5.843Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.999 71.924Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-52.968 -172Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler59.282 -5.230Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.504 -69.824Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-35.342 27.521İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.543 -10.053Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları878.592 283.179Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-199 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI23.362 14.865Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 46Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 46Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -7.331 -9.977Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 4.270Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -18.427 -13.619Alınan Temettüler3 49.120 34.145FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-722.774 238.992Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 1.019.106 1.328.706Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.392.996 -869.998Ödenen Faiz-371.144 -239.259Alınan Faiz22.260 19.543YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)178.981 537.036NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 178.981 537.036DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 246.078 143.005DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 425.059 680.041Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 429.944 247.567Ticari Alacaklar8 224.822 100.825İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,18 29.009 13.226İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 195.813 87.599Diğer Alacaklar196 249Türev Araçlar0 171.937Stoklar10 506.980 546.614Peşin Ödenmiş Giderler7 76.688 23.730Diğer Dönen Varlıklar20.556 22.462ARA TOPLAM1.259.186 1.113.384TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.259.186 1.113.384DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8 15.691 45.355İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 15.691 45.355Diğer Alacaklar1.255 1.525İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.255 1.525Stoklar10 268.125 230.490Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 528.068 515.842Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 17.261.369 17.242.942Maddi Duran Varlıklar12 748.878 754.202Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.110 2.273Peşin Ödenmiş Giderler7 996 986TOPLAM DURAN VARLIKLAR18.827.492 18.793.615TOPLAM VARLIKLAR20.086.678 19.906.999KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 582.760 2.290.326Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.852.733 169.467Ticari Borçlar8 148.644 89.362İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,18 65.660 41.893İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 82.984 47.469Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.466 2.455Diğer Borçlar25.501 51.005İlişkili Taraflara Diğer Borçlar605 22.830İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar24.896 28.175Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 129.747 164.871Kısa Vadeli Karşılıklar24.645 24.645Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23.821 15.194ARA TOPLAM2.791.317 2.807.325TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.791.317 2.807.325UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.457.645 2.578.220Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 218Uzun Vadeli Karşılıklar1.848 2.226Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.848 2.226TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.459.493 2.580.664TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.250.810 5.387.989ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13 14.835.868 14.519.010Ödenmiş Sermaye1.000.000 1.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-5.930 -5.930Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.770 25.770Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)442.288 442.288Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.459 74.421Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12.982.423 7.675.656Net Dönem Karı veya Zararı316.858 5.306.805TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.835.868 14.519.010TOPLAM KAYNAKLAR20.086.678 19.906.999Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.178.179 595.523 584.634 334.134Satışların Maliyeti14 -229.484 -146.401 -120.718 -78.728TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)948.695 449.122 463.916 255.406BRÜT KAR (ZARAR)948.695 449.122 463.916 255.406Genel Yönetim Giderleri15 -61.278 -34.165 -42.377 -21.573Pazarlama Giderleri15 -56.537 -3.449 -29.818 -1.176Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8.249 2.991 7.192 733Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-9.158 -4.861 -6.524 -2.433ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)829.971 409.638 392.389 230.957Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 61.346 20.684 33.471 12.448FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)891.317 430.322 425.860 243.405Finansman Gelirleri16 25.655 47.866 1.124 31.894Finansman Giderleri16 -599.229 -564.602 -278.707 -244.584SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)317.743 -86.414 148.277 30.715SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)317.743 -86.414 148.277 30.715DÖNEM KARI (ZARARI)317.743 -86.414 148.277 30.715Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları317.743 -86.414 148.277 30.715Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 17 0,32000000 -0,09000000 0,15000000 0,03000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-885 0 -885 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-885 0 -885 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri-885 0 -885 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-885 0 -885 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)316.858 -86.414 147.392 30.715Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları316.858 -86.414 147.392 30.715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056889BIST