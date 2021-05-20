***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 19.04.2021Genel Kurul Tarihi 20.05.2021Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp çıkmazı no:4 34805 Beykoz/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,3 - 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi4 - Bağımsız Dış Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması,5 - 2020 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,6 - Kazançların dağıtılmasına ilişkin teklifin aynen ya da değiştirilerek kabul veya reddi,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri,8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini,9 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur hakkına ilişkin tutarın tespiti,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,11 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2022 yılında 2021 yılı olağan genel kurulu yapılıncaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi,15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,16 - Dilek ve temenniler ,17 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME BELGESİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Yönetim Kurulu başkanlığından Genel kurula çağrı 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 VEKALETNAME gündem maddeli 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2020 yılı faaliyetleri Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan zarar nedeni ile kar dağıtılmamasına ilişkin karar Genel Kurul'da onaylanmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel kurul tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 2 Hazır bulunanlar listesi 2020 genel kurul.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarAlınan kararları içeren olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, Hazır bulunanlar listesi ve Kar Dağıtım tablosu ilişikte sunulmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936977BIST