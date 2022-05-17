***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 19.04.2022Genel Kurul Tarihi 17.05.2022Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp çıkmazı no:4 34805 Beykoz/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi3 - 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi4 - Bağımsız Dış Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması5 - 2021 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması6 - Kazançların dağıtılmasına ilişkin teklifin aynen ya da değiştirilerek kabul veya reddi7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini9 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur hakkına ilişkin tutarın tespiti10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması11 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2023 yılında 2022 yılı olağan genel kurulu yapılıncaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi16 - Dilek ve temenniler17 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME BELGESİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Yönetim Kurulu başkanlığından Genel kurula çağrı 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 VEKALETNAME gündem maddeli 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2021 yılı faaliyetleri Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan zarar nedeni ile kar dağıtılmamasına ilişkin karar Genel Kurul'da onaylanmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır bulunanlar listesi 2021 genel kurul.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Kar Dağıtım Tablosu-31.12.2021.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarAlınan kararları içeren olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, Hazır bulunanlar listesi ve Kar Dağıtım tablosu ilişikte sunulmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030873BIST