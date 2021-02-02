***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2021 18:13
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında şirket portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 2020 yılı içerisinde yıllık kira bedeli toplam 31.732.164 TL (KDV hariç) kiralama, 517.239.611 TL (KDV hariç) satış işlemi gerçekleşmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907046
BIST
18:051.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,98
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
18:057,1923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
18:058,6516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0182
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
18:05423,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -6,55
|Açılış
|: 423,40
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGYO
|3,96
|18.335.259
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|4.525.049
|% 10,00
|
|YESIL
|220,00
|16.289.586
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.671.834
|% 10,00
|
|DURDO
|12,54
|28.795.461
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|16.850.745
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,40
|1.724.902
|% -9,98
|
|TACTR
|28,86
|7.042.215
|% -9,98
|
|SUMAS
|65,90
|338.484
|% -9,97
|
|NIBAS
|36,00
|53.513.352
|% -9,95
|
|DOHOL
|4,22
|3.143.508.296
|% 8,21
|
|GARAN
|9,69
|1.665.152.012
|% 2,22
|
|KOZAL
|121,30
|1.508.519.091
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,46
|1.268.364.118
|% 0,82
|
|SISE
|7,56
|1.174.549.755
|% 2,30
|
|DOHOL
|4,22
|3.143.508.296
|% 8,21
|
|EKGYO
|2,46
|1.268.364.118
|% 0,82
|
|TSKB
|1,84
|467.963.895
|% 0,00
|
|ODAS
|4,01
|859.058.625
|% -3,14
|
|SKBNK
|1,48
|307.984.915
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1886
|7,1923
|% 0,08
|
|Euro
|8,6457
|8,6516
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,7577
|9,8067
|% -0,40
|
|Frank
|7,9578
|8,0057
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9090
|1,9185
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-25,92
|
|Altın Gr.
|423
|423
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|-2,01
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|-0,47
|
|B. Petrol
|57,72
|57,72
|1,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59LOGO
Yüzde 4.58 oranında artışla 144.00 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 993 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde 6.32 oranında artışla 7.91 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 222, 650 adet işlem
-
17:57ARZUM
Yüzde 8.38 oranında artışla 24.82 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 752, 191 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 26, 986.00 milyon TL de
-
17:55ALCTL
Yüzde 6.03 oranında artışla 30.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 330, 527 adet işlem