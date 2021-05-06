***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2021 16:52
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.04.2021 tarihli özel durum açıklamamızda,
Kurucu Ortaklarımızdan ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Mehmet Torun tarafından Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin %12,50'sini temsil eden C Grubu 125.000.000 TL nominal değerli payların tamamının ya da bir kısmının İkincil Piyasa veya Piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar verildiği ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun onayına sunulduğu kamuya duyurulmuştu.
Mehmet Torun'a ait payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin Kurul'un 29.04.2021 tarihli ve 23/710 sayılı toplantısında onaylanan pay satış bilgi formu ekte yer almakta olup, ilgili paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecektir.
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının satışından elde edilecek gelir, Torunlar'ın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı sermaye arttırımında, Mehmet Torun'un yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma borcunun ödenmesinde kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934924
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:058,2342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0354
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3034
En Düşük
8,2177
18:0510,0232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0182
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
18:05485,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,04
|Açılış
|: 485,61
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,43
|7.562.169
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.864.170
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.850.864
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|6.050.950
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|117.196.824
|% -8,65
|
|AKSA
|15,90
|104.347.968
|% -7,40
|
|MERIT
|288,20
|2.951.259
|% -6,46
|
|YGYO
|1,24
|43.375.951
|% -6,06
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|KOZAL
|129,20
|1.812.737.090
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,48
|1.314.961.743
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,60
|938.145.785
|% 5,34
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|YKBNK
|2,13
|871.563.500
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|505.632.060
|% 4,03
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,18
|244.874.470
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2324
|8,2342
|% -0,43
|
|Euro
|10,0098
|10,0232
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,4965
|11,5542
|% 0,38
|
|Frank
|9,1055
|9,1603
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1918
|2,2028
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|16,17
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,36
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,42
|68,42
|0,33
|