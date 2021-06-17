***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.06.2013 tarihinde şirketimizce yapılan KAP açıklamasındaKİPTAŞ'ın, arsa alımı, kat karşılığı sözleşmesi, vb. yöntemlerle hak sahibi ve maliki olduğu İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mahallesi, Çobançeşme Mevkiinde ekli imar durumunda gösterilen 515.977,11 m2 yüzölçümlü alan üzerinde, KİPTAŞ'ın uygun göreceği ve onaylayacağı proje uyarınca, tüm masraf ve giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere KİPTAŞ Finanskent 2. Etap İnşaatlarının Kat Karşılığı Usulü ile Yapılması İşi için gerekli ÇED raporu, jeoteknik etüt raporu, plan ve projelerin hazırlanması, ilgili belediye ve İdarelerden onaylarının ve her türlü ruhsatlarının alınması ile onaylı projelerine, mahal listesine göre bağımsız bölümler (konut - ticaret, dini tesis, okul, Üniversite ve Sosyal Donatı Binaları) ile ortak alanlarının inşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme işlerinin, İmar Yolları, Rekreasyon Alanı ve Yeşil Alanlardaki imalatların yapılması, açık ve kapalı otopark inşaatlarının, ada içi ve dışı her türlü teknik alt yapısı, çevre tanzimi ve peyzajı ile birlikte, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda tamamlanarak, cins tashihlerinin yapılması, Yapı Ruhsatı, İskan Belgesi ve Kat Mülkiyeti tapularının alınması, konut, ticaret, dini tesis, okul, üniversite, sosyal donatı alanları vb. nihai alıcılar ile KİPTAŞ'a teslimi maksadıyla yapılan ihaleyi Şirketimizin kazandığı belirtilmiştir.İhalenin onaylanması ile birlikte, Şirketimiz ile KİPTAŞ arasında "İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mah. Kiptaş Finanskent 2. Etap İnşaatlarının Kat Karşılığı Usulü ile Yapılması İşine ait" sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşmeye göre Sözleşme kapsamında inşa edilerek paylaşıma konu edilecek emsale esas 578.400 m2'lik inşaat alanının %45,72'lik kısmı KİPTAŞ'a, %54,28'lik kısmı da YÜKLENİCİYE ait olacaktır. Şayet emsale esas inşaat alanında artış olması halinde bu alana yapılacak ilave inşaatları taraflar aynı oranlarda paylaşacağı ifade edilmiştir.Bahse konu "Kat karşılığı usulü ile İnşaat yapılması" sözleşmesi kapsamındaki işler tamamlanmış olup, 16.06.2021 tarihinde İstanbul, Eyüpsultan, 858 Ada, 2 Parsel'de yer alan 43.405,61 m2 arsanın (5.Levent 2. Etap konut projesi yapılacak arsa) 2484745/434056 hissesi şirketimizce Silahtar Abdullahağa Vakfı'ndan devralınmıştır. Bugün itibariyle, sözkonusu arsanın şirketimize ait hissesi 2588245/4340561 seviyesine ulaşmış olup, toplam büyüklüğü ise 25.882,45 m2'dir.Aynı sözleşme