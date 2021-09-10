***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 06.09.2021 tarih ve 2021/23 sayılı toplantısında· T. Halk Bankası A.Ş. ‘den 750.000.000 TL tutarında orta vadeli işletme kredisi kullanımına ve,· Kredinin teminatını oluşturmak üzere Şirketimizin maliki bulunduğu İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi 2011 Ada, 7 Parsel 'de kain Torun Tower isimli taşınmazın üzerinde T. Halk Bankası A.Ş. lehine 2.dereceden 2.000.000.000 TL ipotek tesis edilmesine,Karar verilmiştir.Bahse konu ipotek işlemi 09.09.2021 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963132BIST