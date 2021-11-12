***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesi 32 -38 -39 pafta, 195 ada. 7 parsel 39 pafta, 209 ada, 3 parsel 39 pafta, 200 ada, 3 parsel üzerinde kayıtlı taşınmaz üzerinde Akbank T. A.Ş. lehine 05.07.2013 tarihinde 375.000.000.- USD tutarında ipotek tesis edilmiş idi.Bahse konu ipotek 05.11.2021 tarihinde fek edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977304BIST