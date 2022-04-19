***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2022 15:07
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamtir.
Bahse konu "Kat karşılığı usulü ile İnşaat yapılması" sözleşmesi kapsamındaki işler tamamlanmış olup, 16.06.20mıştır.
Aynı sözleşme kapsamında, şirketimize ait yükümlülükler tamamlandığı için, 858/2 parselin diğer hisseli maliki olan Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait olan 1752316/4340561 hisseli tapu devri 18.04.2022 tarihinde tamamlanmıştır.
Bugün itibariyle söz konusu parselin tamamının mülkiyeti Torunlar GYO A.Ş.'ne aittir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021877
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0254
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
18:0515,8270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0330
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
18:05919,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -11,62
|Açılış
|: 919,76
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
919,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|323.293.783
|% 9,99
|
|DAGHL
|19,29
|10.247.049
|% 9,98
|
|AYEN
|15,87
|25.459.814
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.704.350
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.626.979
|% 9,95
|
|ISGYO
|11,07
|55.041.309
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.580.149
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.783.047
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.294.642
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.523.242
|% -9,88
|
|THYAO
|38,76
|4.804.028.160
|% 2,98
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|KRDMD
|16,40
|2.893.114.644
|% 1,61
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|SISE
|17,97
|2.238.322.889
|% -0,55
|
|ODAS
|2,53
|1.458.501.509
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|992.761.675
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.456.251
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6525
|14,6540
|% 0,12
|
|Euro
|15,8168
|15,8308
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,9913
|19,0866
|% 0,01
|
|Frank
|15,3830
|15,4757
|% -0,31
|
|Riyal
|3,8958
|3,9153
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|-24,99
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-10,54
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|-0,31
|
|B. Petrol
|107
|107
|-5,78
|