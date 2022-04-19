***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamtir.Bahse konu "Kat karşılığı usulü ile İnşaat yapılması" sözleşmesi kapsamındaki işler tamamlanmış olup, 16.06.20mıştır.Aynı sözleşme kapsamında, şirketimize ait yükümlülükler tamamlandığı için, 858/2 parselin diğer hisseli maliki olan Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait olan 1752316/4340561 hisseli tapu devri 18.04.2022 tarihinde tamamlanmıştır.Bugün itibariyle söz konusu parselin tamamının mülkiyeti Torunlar GYO A.Ş.'ne aittir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021877BIST