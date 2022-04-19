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***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.04.2022 15:07
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamtir.
  
Bahse konu "Kat karşılığı usulü ile İnşaat yapılması" sözleşmesi kapsamındaki işler tamamlanmış olup, 16.06.20mıştır.
  
Aynı sözleşme kapsamında, şirketimize ait yükümlülükler tamamlandığı için, 858/2 parselin diğer hisseli maliki olan Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait olan 1752316/4340561 hisseli tapu devri 18.04.2022 tarihinde tamamlanmıştır.
 
Bugün itibariyle söz konusu parselin tamamının mülkiyeti Torunlar GYO A.Ş.'ne aittir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021877


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