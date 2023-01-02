***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2023 11:47
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında şirket portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 2022 yılı içerisinde yıllık kira bedeli toplam 46.212.175,32 TL (KDV hariç) kiralama, 734.914.576,55 TL (KDV hariç) satış işlemi gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091998
BIST
14:565.640
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 131,00
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.642
En Düşük
5.568
14:5618,7243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0228
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
14:5620,0275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
14:561.098,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.099,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler14:54
|BFREN
|4.323,00
|19.215.735
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.450.343
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.359.167
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|595.201.624
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.979.472
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|231.106.038
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|BRKVY
|33,06
|48.857.941
|% -6,77
|
|EREGL
|42,24
|5.348.103.179
|% 2,38
|
|THYAO
|145,50
|5.180.549.638
|% 3,26
|
|EKGYO
|9,21
|4.456.867.599
|% 5,50
|
|ASELS
|63,65
|3.531.633.326
|% 2,41
|
|TCELL
|40,24
|3.411.139.534
|% 6,23
|
|EKGYO
|9,21
|4.456.867.599
|% 5,50
|
|DOHOL
|11,00
|1.881.628.188
|% 3,97
|
|YKBNK
|12,06
|2.069.414.043
|% 2,12
|
|ISCTR
|13,15
|2.033.440.580
|% 2,98
|
|AKFGY
|5,65
|766.159.951
|% 7,01
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7170
|18,7187
|% 0,09
|
|Euro
|20,0105
|20,0304
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,5004
|22,6132
|% -0,17
|
|Frank
|20,1872
|20,3088
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9658
|4,9907
|% 0,10
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,72
|
|Cumhuriyet
|7.402
|7.514
|33,00
|
|Tam
|7.439
|7.498
|65,00
|
|Yarım
|3.602
|3.662
|29,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.830
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
14:54
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-
15:09EKGYO
Yüzde 5.61 oranında artışla 9.22 lira fiyatla işlem gören hissede 494, 772, 837 adet işlem
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15:08DAGHL
Yüzde 8.55 oranında artışla 12.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 268, 525 adet işlem
-
15:07EKGYO
Yüzde 5.50 oranında artışla 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 491, 669, 495 adet işlem
-
15:06XU100
Endeks 5, 640 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 69, 410.00 milyon TL de
-
15:06AKSGY
Yüzde 5.48 oranında artışla 8.28 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 252, 002 adet işlem