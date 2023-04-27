***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2023 11:28
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24 Mayıs 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgi ekte sunulmaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141557
BIST
11:414.774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -9,25
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.818
En Düşük
4.751
11:4119,4332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
11:4121,5157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0749
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
11:411.249,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.249,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,48
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler11:39
|RAYSG
|20,20
|4.652.085
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|74.262.164
|% 9,93
|
|GRTRK
|21,28
|434.048
|% 9,92
|
|SNKRN
|27,44
|955.543
|% 9,85
|
|IHAAS
|188,90
|33.418.563
|% 9,00
|
|KERVN
|0,77
|386.087
|% -9,41
|
|YAYLA
|5,10
|30.507.947
|% -5,20
|
|CANTE
|47,50
|25.313.298
|% -5,00
|
|GEREL
|16,43
|7.706.469
|% -4,86
|
|PAGYO
|24,40
|3.093.200
|% -4,84
|
|KOPOL
|51,05
|1.693.053.367
|% 4,70
|
|THYAO
|130,90
|1.424.731.217
|% 0,69
|
|AKBNK
|16,72
|608.680.292
|% -0,83
|
|EREGL
|32,78
|596.289.229
|% -0,36
|
|CVKMD
|174,70
|552.423.286
|% 3,56
|
|EKGYO
|6,21
|420.420.017
|% -0,32
|
|AKBNK
|16,72
|608.680.292
|% -0,83
|
|KOPOL
|51,05
|1.693.053.367
|% 4,70
|
|ISCTR
|11,18
|386.448.462
|% -0,27
|
|YKBNK
|9,85
|265.843.502
|% 0,51
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4306
|19,4382
|% 0,15
|
|Euro
|21,4979
|21,5132
|% 0,34
|
|Sterlin
|24,1418
|24,2629
|% -0,02
|
|Frank
|21,6810
|21,8116
|% -0,11
|
|Riyal
|5,1642
|5,1901
|% 0,05
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|8,62
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.249
|6,36
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.112
|9.267
|-35,00
|
|Yarım
|4.447
|4.531
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.279
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,03
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,65
|15,67
|0,13
|
|B. Petrol
|78,16
|78,16
|0,44
|