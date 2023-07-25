***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2023 17:22
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Torunlar GYO portföyünde yer alan Torun Center'ın bünyesindeki otel kısmı için Embassy Suites by Hilton markası ile 25.07.2023 tarihinde anlaşma imzalanmıştır. 2024 yılı yaz aylarında konuklarını ağırlamaya başlaması planlanan "Embassy Suites by Hilton'da 33'ü stüdyo, 77 tanesi ise bir yatak odalı süit olmak üzere toplam 110 oda yer alacaktır. 1'i büyük toplam 3 toplantı odası bulunan otelde, restaurant ve 24 saat açık fitness center ile spa gibi sosyal donatılar da yer alacaktır. Embassy Suites by Hilton, Torunlar GYO'nun yüzde 100 iştiraki olan TRN Otel İşletmeciliği tarafından franchise anlaşması modeli ile işletilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175055
BIST
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18:056.605
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -90,10
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.538
En Yüksek
6.725
18:0526,9034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0384
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
18:0529,7615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0145
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
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30,0771
En Düşük
29,6770
18:051.700,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.700,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,27
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CELHA
|42,46
|105.139.145
|% 10,00
|
|BIENY
|57,75
|1.815.935.975
|% 10,00
|
|OZSUB
|22,00
|113.455.201
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|60.302.767
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.979,50
|620.279.039
|% 10,00
|
|AKFYE
|13,95
|1.197.461.592
|% -10,00
|
|EUYO
|11,97
|7.702.958
|% -10,00
|
|CANTE
|17,21
|2.679.071.773
|% -9,99
|
|KONTR
|201,00
|2.801.968.142
|% -9,99
|
|GESAN
|91,45
|4.350.087.266
|% -9,99
|
|ASTOR
|100,00
|13.216.281.584
|% -6,28
|
|THYAO
|217,30
|11.818.512.742
|% -2,03
|
|ASELS
|70,90
|6.607.382.809
|% 0,85
|
|EUPWR
|173,10
|6.057.603.765
|% -9,98
|
|TUPRS
|93,45
|5.561.254.218
|% 1,74
|
|ZOREN
|3,98
|1.379.793.071
|% -8,29
|
|YKBNK
|13,37
|4.399.195.656
|% 4,62
|
|EKGYO
|8,19
|2.056.022.068
|% -0,97
|
|KRDMD
|23,00
|5.300.127.963
|% 0,61
|
|ODAS
|9,86
|2.325.503.109
|% -6,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9025
|26,9082
|% -0,12
|
|Euro
|29,7339
|29,7642
|% 0,06
|
|Sterlin
|34,5577
|34,7310
|% 0,19
|
|Frank
|31,0282
|31,2151
|% 0,39
|
|Riyal
|7,1572
|7,1930
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|9,92
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.701
|4,77
|
|Cumhuriyet
|11.289
|11.469
|-57,00
|
|Tam
|11.076
|11.191
|37,00
|
|Yarım
|5.529
|5.621
|18,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.811
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|21,37
|21,39
|0,25
|
|B. Petrol
|83,07
|83,07
|0,59
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 37 kaybederek (% -0.72 ) 7, 184
-
17:59XU100
Endeks 6, 614 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 132, 928.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 78.50 lira fiyatla işlem gören hissede 566, 451 adet işlem
-
17:58BOBET
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 165, 935 adet işlem
-
17:57KLRHO
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 892, 875 adet işlem