***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.03.2024 tarihli toplantısındaB Büyükdere Caddesi 141 Esentepe, Şişli, İstanbul adresinde bulunan ve tapunun İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 2011 ada, 7 parsel'de kayıtlı bulunan toplam 11.099,39 m2 arsa üzerindeki bina ve tapuda kayıtlı olan ve olmayan tüm müştemilatları dahil, 6 bodrum katına ilave olarak 33 katlı ve böylece toplam 39 katlı 106.080 m2 kullanım alanı bulunan ve halen Denizbank tarafından Genel Müdürlük binası olarak kullanılan şirketimize ait Torun Tower Ofis binasının Denizbank A.Ş.'ye satışına ilişkin görüşmelere başlanmasına,· Denizbank A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen satın alma teklifinin geçerliliğinin ana hatlarıyla Denizbank A.Ş.'nin, BDDK'nın, İstanbul Valiliği'nin ve Denizbank ana hissedarı ENBD'nin bankacılık otoritesi olan CBUAE'nin iznine bağlı kılındığı, belirtilen hususların gerçekleşmemesi halinde teklifin geçersiz olacağı dikkate alınarak, Özel Durumlar Tebliği'nin, "İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi" hususunu düzenleyen Madde 6'da yer alan hükümler uyarınca, satın alma teklifinde yer alan koşulların gerçekleştiği ve belirsizliğin ortadan kalktığı ana kadar, bahse konu satış görüşmelerinin kamuya açıklanması hususunun ertelenmesinekarar verilmiştir.17.04.2024 tarihi itibariyle, Denizbank A.Ş., satın alma teklifindeki kısıtlayıcı unsurların sona erdiğini ve gerekli izinlerin alındığı hususunu şirketimize iletmiştir. Denizbank ile şirketimiz arasında, satın alma teklifindeki ticari koşullarda mutabakat sağlanmıştır.Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273316BIST