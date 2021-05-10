***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
10.05.2021 12:00
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.04.2021 tarihli özel durum açıklamamızda,
Kurucu Ortaklarımızdan ve Yönetim Kurulu Başkanımız Aziz Torun tarafından Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin %12.50'sini temsil eden C Grubu 125.000.000 TL nominal değerli payların tamamının ya da bir kısmının İkincil Piyasa veya Piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar verildiği ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun onayına sunulduğu kamuya duyurulmuştu.
Aziz Torun'a ait payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin Kurul'un 29.04.2021 tarihli ve 23/710 sayılı toplantısında onaylanan pay satış bilgi formu ekte yer almakta olup, ilgili paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecektir.
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının satışından elde edilecek gelir, Torunlar'ın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı sermaye arttırımında, Aziz Torun'un yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma borcunun ödenmesinde kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935612
BIST
14:171.446
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -15,27
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.442
14:178,2837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0115
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
14:1710,1097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0713
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1437
En Düşük
10,0247
14:17490,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,20
|Açılış
|: 490,69
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler14:16
|CEMAS
|1,32
|158.724.807
|% 10,00
|
|CANTE
|5,59
|146.485.263
|% 9,82
|
|ISGSY
|17,50
|20.685.762
|% 8,29
|
|IPEKE
|14,60
|329.609.662
|% 7,75
|
|SONME
|30,70
|2.462.516
|% 7,34
|
|VAKFN
|12,60
|102.240.008
|% -9,94
|
|JANTS
|71,10
|191.588.796
|% -7,54
|
|ADESE
|1,79
|55.259.970
|% -7,25
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|DIRIT
|5,41
|151.294
|% -6,72
|
|KRDMD
|8,78
|886.797.118
|% 0,80
|
|KOZAL
|130,10
|809.174.484
|% 1,25
|
|PETKM
|6,73
|716.698.796
|% 1,82
|
|THYAO
|13,35
|699.425.042
|% -0,15
|
|GARAN
|7,68
|570.250.825
|% -1,92
|
|EKGYO
|1,87
|240.898.753
|% -2,60
|
|CEMAS
|1,32
|158.724.807
|% 10,00
|
|PETKM
|6,73
|716.698.796
|% 1,82
|
|KRDMD
|8,78
|886.797.118
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,12
|165.911.911
|% -1,40
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2844
|8,2899
|% 0,21
|
|Euro
|10,1071
|10,1170
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,6783
|11,7368
|% 0,26
|
|Frank
|9,1496
|9,2048
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2032
|2,2142
|% 0,14
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|4,59
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|-0,51
|