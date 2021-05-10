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***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu

10.05.2021 12:00



***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )

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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

14.04.2021 tarihli özel durum açıklamamızda,
Kurucu Ortaklarımızdan ve Yönetim Kurulu Başkanımız Aziz Torun tarafından Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin %12.50'sini temsil eden C Grubu 125.000.000 TL nominal değerli payların tamamının ya da bir kısmının İkincil Piyasa veya Piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar verildiği ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun onayına sunulduğu kamuya duyurulmuştu.
Aziz Torun'a ait payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin Kurul'un 29.04.2021 tarihli ve 23/710 sayılı  toplantısında onaylanan pay satış bilgi formu ekte yer almakta olup, ilgili paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecektir.
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının satışından elde edilecek gelir, Torunlar'ın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı sermaye arttırımında, Aziz Torun'un yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma borcunun ödenmesinde kullanılacaktır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935612


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