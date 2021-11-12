***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAZİZ TORUN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 20.09.1996 İcrada Görevli Yönetim kurulu başkanı, genel müdür Grup şirketlerde yönetim kurulu başkan yada üyeliği Evet 37.41 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMEHMET TORUN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 03.05.2010 İcrada Görevli Yönetim kurulu başkan Vekili, yönetim kurulu üyesi Grup şirketlerde yönetim kurulu başkan yada üyeliği Evet 37.41 B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMAHMUT KARABIYIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 21.01.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu üyesi Serbest avukatlık, muhtelif şirketlerde yönetim kurulu üyeliği Evet 0.0016 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırRAMADAN KUMOVA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 19.06.2018 İcrada Görevli Değil Muhtelif şirketlerde yönetim kurulu başkan yada üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747190 Değerlendirildi Hayır Denetim komitesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret komitesiKENAN YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.06.2018 İcrada Görevli Değil Muhtelif şirketlerde yönetim kurulu başkan yada üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747190 Değerlendirildi Hayır Denetim komitesi, Aday Gösterme ve Ücret KomitesiMEHMET EMRE ÇAMLIBEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.05.2020 İcrada Görevli Değil Muhtelif şirketlerde yönetim kurulu başkan yada üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal yönetim, Riskin Erken Saptanması, Aday Gösterme, Ücret ve Denetim komitesiİSMAİL KAZANÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.05.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Tespiti KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAZİZ TORUN Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim kurulu başkanı, genel müdür Grup şirketlerde yönetim kurulu başkan yada üyeliğiİSMAİL KAZANÇ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Grup şirketlerde yönetim kurulu üyeliğiİLHAM İNAN DÜNDAR Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici AVM Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür YardımcısıOSMAN ATAŞ Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi İnşaat ve proje geliştirmeden sorumlu Genel Müdür YardımcısıMETİN KARAKOÇ Genel Müdür Yardımcısı Muhasebeci Mali ve İdari işlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977271BIST