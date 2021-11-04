***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
04.11.2021 19:56
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2021
Karar Sayısı
2021 / 25
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9
12:071.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,14
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.569
12:079,7234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0405
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
12:0711,2315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0053
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
12:07561,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,73
|Açılış
|: 561,35
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler12:05
|KONTR
|81,10
|167.870.167
|% 8,49
|
|GEDZA
|17,45
|16.422.749
|% 7,19
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|IZFAS
|6,73
|3.335.380
|% 6,32
|
|EUYO
|3,64
|1.422.730
|% 6,12
|
|KARYE
|16,04
|54.145.518
|% -9,99
|
|BASGZ
|25,24
|2.963.529
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,02
|22.969.740
|% -7,15
|
|RODRG
|14,10
|1.215.117
|% -6,37
|
|GSRAY
|4,12
|140.068.064
|% -5,94
|
|THYAO
|17,01
|1.000.213.987
|% 0,24
|
|GARAN
|10,48
|975.356.395
|% 0,29
|
|TUPRS
|144,40
|483.201.068
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,09
|429.792.741
|% 1,95
|
|ASELS
|16,65
|318.310.344
|% -0,18
|
|EKGYO
|2,09
|429.792.741
|% 1,95
|
|TSKB
|1,53
|173.431.765
|% 0,00
|
|GARAN
|10,48
|975.356.395
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,94
|189.980.577
|% -1,34
|
|THYAO
|17,01
|1.000.213.987
|% 0,24
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7230
|9,7268
|% 0,45
|
|Euro
|11,2273
|11,2336
|% 0,07
|
|Sterlin
|13,0433
|13,1087
|% -0,07
|
|Frank
|10,6015
|10,6654
|% 0,16
|
|Riyal
|2,5850
|2,5979
|% 0,29
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|4,22
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,25
|
|Cumhuriyet
|3.715
|3.771
|1,00
|
|Tam
|3.695
|3.788
|-2,11
|
|Yarım
|1.786
|1.832
|-1,01
|
|Çeyrek
|896
|916
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,04
|
|B. Petrol
|81,00
|81,00
|0,46
|
Seans Raporu
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