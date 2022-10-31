***TRILC* *CASA* *TIRE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi









***TRILC******CASA******TIRE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )İlgili Şirketler [TRILC, CASA, TIRE]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK DeğerlendirmesiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar30.09.2022 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.- Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (10.11.2022 (dahil) tarihine kadar)- Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (14.11.2022 (dahil) tarihine kadar)- Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (09.12.2022 (dahil) tarihine kadar).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075335BIST