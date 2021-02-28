***TRILC* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2021 19:22
***TRILC******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [TRILC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Paylarının Halka Arz Sonuçları ve İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Alımları Ekte Yer Almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913796
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
18:057,4236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0709
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4854
En Düşük
7,3038
18:058,9715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0151
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
18:05412,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -5,82
|Açılış
|: 413,06
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
409,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.212.983
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.569.190
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.580
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.951.611
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.289.696
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.878.769
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.070.757
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.874.400
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|466.260
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.491.241.238
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.851.960.698
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|871.098.521
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4212
|7,4236
|% 0,96
|
|Euro
|8,9562
|8,9715
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,3095
|10,3612
|% 0,40
|
|Frank
|8,1235
|8,1725
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9717
|1,9816
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-40,35
|
|Altın Gr.
|413
|413
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,61
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|-0,12
|
|B. Petrol
|64,48
|64,48
|-1,64
|