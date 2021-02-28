***TRILC* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TRILC]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTurk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Paylarının Halka Arz Sonuçları ve İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Alımları Ekte Yer Almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913796BIST