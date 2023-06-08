***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkTURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkTURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi15.02.2023 - 15.03.2023Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı çerçevesinde 15.03.2023 tarihinde tamamlanmış olan geri alınan toplam 1.000.000 adet payların geri satımı işlemine ilişkin detay aşağıdaki tabloda verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarTRILC 08/06/2023 1.000.000 % 0,62 9,26 % 0 -1.242.591,45 Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157341BIST