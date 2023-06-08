***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
08.06.2023 17:47
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
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Hayır (No)
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Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
15.02.2023 - 15.03.2023
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı çerçevesinde 15.03.2023 tarihinde tamamlanmış olan geri alınan toplam 1.000.000 adet payların geri satımı işlemine ilişkin detay aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
TRILC 08/06/2023 1.000.000 % 0,62 9,26 % 0 -1.242.591,45 Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157341
BIST
18:055.554
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -7,18
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.459
En Yüksek
5.594
18:0523,3663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1110
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
18:0525,3792
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,4346
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
18:051.478,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 27,20
|Açılış
|: 1.478,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.480,94
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESPC
|22,44
|37.521.309
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|3.126.774
|% 10,00
|
|AYCES
|97,45
|44.122.214
|% 9,99
|
|EGPRO
|91,50
|93.254.626
|% 9,98
|
|TETMT
|227,10
|20.483.969
|% 9,98
|
|OTTO
|126,00
|2.941.910
|% -10,00
|
|IMASM
|17,66
|605.361.794
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|49.571.786
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|105.845.520
|% -9,95
|
|ATSYH
|54,95
|4.916.511
|% -9,92
|
|THYAO
|171,60
|7.471.766.411
|% -0,52
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|SASA
|65,90
|3.607.189.973
|% -0,60
|
|EKGYO
|7,86
|2.881.697.671
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3615
|23,3663
|% 0,48
|
|Euro
|25,3687
|25,3792
|% 1,74
|
|Sterlin
|29,2380
|29,3846
|% 1,37
|
|Frank
|25,8659
|26,0218
|% 1,62
|
|Riyal
|6,2117
|6,2428
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|27,58
|
|Altın Gr.
|1.478
|1.478
|27,19
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.834
|4.920
|51,00
|
|Çeyrek
|2.409
|2.456
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|18,22
|18,25
|0,70
|
|B. Petrol
|74,93
|74,93
|-2,02
|