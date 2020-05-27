***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler [SISE]İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiTR-5 hattının soğuk tamirinin öne çekilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiŞirketimizin Mimari Cam üretiminde kısmi azalmaFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniDünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak tanımlanan Corona Virüs (Covid-19) salgını sebebiyle mimari camların faaliyet gösterdiği sektörlerde müşterilerin taleplerindeki azalmaVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiHaziran 2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiYıllık Üretime Etkisi % 6 oranında azalacağı öngörülmektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiYıllık Satışlara Etkisi % 6 oranında azaltacağı öngörülmektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıTürkiye'deki 5. düzcam hattının üretiminin durdurulmasına karşın ilgili fabrikada yer alan kesikli hatların çalışmaya devam edecek olması, Türkiye'deki 6. düzcam hattının soğuk tamirinin devam ediyor olması, ihtiyaç halinde Türkiye'deki 5. düzcam hattının da soğuk tamirine başlanacak olması ve uzmanlaşmış işgücünün uzun vadeli katkılarının olacağı gözönünde bulundurulduğunda sürecin iş akdi feshi yapılmadan tamamlanması için azami gayret sarfedilecek, mevcut ve muhtemel teşvik ve imkanlardan faydalanılacaktır.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerCovid 19 Corona Virüs Yayılımının Önlenmesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmıştır ve alınmaya devam edecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarCovid 19 Corona Virüs Yayılımının önlenmesi konusunda olumlu gelişmelerin olması, TR-5 hattının soğuk tamirinin tamamlanması, mimari camların faaliyet gösterdiği sektörlerde müşterilerin taleplerinde iyileşme olması.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih2021 yılı 2. altı ayı içerisindeŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarDünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak tanımlanan Corona Virüs (Covid-19) salgını sebebiyle mimari camların faaliyet gösterdiği sektörlerde müşterilerimizin taleplerindeki azalmaya bağlı olarak Türkiye'deki üretim hatlarımızdan 2021 yılı Mart ayında soğuk tamirine başlanması planlanan 5. düzcam fırınının 2020 yılı Haziran ayı içerisinde durdurulmasına, başlatılmış olan fırın soğuk tamiri malzeme tedarik sürecine devam edilmesine, fabrikadaki teknik, mali ve idari çalışanların iş devamlılığının mevzuata uyumlu olacak şekilde sağlanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847000BIST