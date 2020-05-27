***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
27.05.2020 18:11
***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler [SISE]
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
TR-5 hattının soğuk tamirinin öne çekilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Şirketimizin Mimari Cam üretiminde kısmi azalma
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak tanımlanan Corona Virüs (Covid-19) salgını sebebiyle mimari camların faaliyet gösterdiği sektörlerde müşterilerin taleplerindeki azalma
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
Haziran 2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Yıllık Üretime Etkisi % 6 oranında azalacağı öngörülmektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Yıllık Satışlara Etkisi % 6 oranında azaltacağı öngörülmektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Türkiye'deki 5. düzcam hattının üretiminin durdurulmasına karşın ilgili fabrikada yer alan kesikli hatların çalışmaya devam edecek olması, Türkiye'deki 6. düzcam hattının soğuk tamirinin devam ediyor olması, ihtiyaç halinde Türkiye'deki 5. düzcam hattının da soğuk tamirine başlanacak olması ve uzmanlaşmış işgücünün uzun vadeli katkılarının olacağı gözönünde bulundurulduğunda sürecin iş akdi feshi yapılmadan tamamlanması için azami gayret sarfedilecek, mevcut ve muhtemel teşvik ve imkanlardan faydalanılacaktır.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Covid 19 Corona Virüs Yayılımının Önlenmesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmıştır ve alınmaya devam edecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Covid 19 Corona Virüs Yayılımının önlenmesi konusunda olumlu gelişmelerin olması, TR-5 hattının soğuk tamirinin tamamlanması, mimari camların faaliyet gösterdiği sektörlerde müşterilerin taleplerinde iyileşme olması.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
2021 yılı 2. altı ayı içerisinde
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak tanımlanan Corona Virüs (Covid-19) salgını sebebiyle mimari camların faaliyet gösterdiği sektörlerde müşterilerimizin taleplerindeki azalmaya bağlı olarak Türkiye'deki üretim hatlarımızdan 2021 yılı Mart ayında soğuk tamirine başlanması planlanan 5. düzcam fırınının 2020 yılı Haziran ayı içerisinde durdurulmasına, başlatılmış olan fırın soğuk tamiri malzeme tedarik sürecine devam edilmesine, fabrikadaki teknik, mali ve idari çalışanların iş devamlılığının mevzuata uyumlu olacak şekilde sağlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847000
BIST