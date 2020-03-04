***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Yönetim Kurulu Kar Dağıtım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SISEKarar Tarihi 04.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)TRKCM, TRATRKCM91F7 Peşin 0,1040000 10,4 15 0,0884000 8,84Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 29.05.2020 02.06.2020 01.06.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)TRKCM, TRATRKCM91F7 0 0Ek AçıklamalarEklenen DökümanlarEK: 1 Kar Payı Dağıtım Tablosu 2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.250.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 193.396.942,02Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 798.265.000 962.383.483,54. Vergiler ( - ) -41.478.000 -13.829.606,535. Net Dönem Kârı 749.533.000 948.553.876,96. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -47.427.693,85 -47.427.693,858. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 702.105.306,2 901.126.183,1Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 6.959.392,75 6.959.392,7510. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 709.064.698,9 908.085.575,8311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 130.000.000 130.000.000* Nakit 130.000.000 130.000.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 6.750.000 6.750.00017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 565.355.306,2 764.376.183,120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 110.500.000 0 15,74 0,0884 8,84TOPLAM 110.500.000 0 15,74 0,0884 8,84Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*)Ortaklığın net donem karı (798.265 bin TL- 41.478 bin TL=) 756.787 bin Türk Lirası olup, bu tutarın 19.481 bin Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 12.227 bin Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir -giderleri toplamına isabet ettiği için, (756.787-19.481+12.227=) 749.533 bin Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karını ifade etmektedir.(**)Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerlerini göstermekte olup, toplam dağıtılan net kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı %15,74'e isabet etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824351BIST