***TSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
22.04.2022 18:16
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TSGYO) payında 25/04/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/05/2022'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, TSGYO payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 25/04/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı Soyadı (MKK Sicil No)
Caner KARAKAÇ (26419518)
Ekim İLGEN KARAKAÇ (23100777)
Serhat TUNCALP (23961180)
Ebru SIY (34237739)
Mehmet Süleyman TUNCER (39426511)
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/05/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023162
BIST
17:592.473
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -84,31
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.466
17:5914,7418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0392
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
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14,7635
En Düşük
14,6956
17:5915,9175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0320
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,8971
17:59915,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,06
|Açılış
|: 915,49
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,10
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|19,52
|711.710
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|7.674.271
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|13.944.909
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|65.900.268
|% 9,64
|
|TIRE
|13,56
|161.655.841
|% 7,28
|
|OLMK
|8,14
|46.460.380
|% -9,96
|
|MMCAS
|2,85
|986.731
|% -9,81
|
|MANAS
|24,28
|53.941.099
|% -8,52
|
|TDGYO
|7,79
|28.531.866
|% -8,24
|
|KRSTL
|7,31
|89.610.675
|% -7,70
|
|THYAO
|39,74
|7.665.854.133
|% -1,10
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|ASELS
|27,00
|3.219.308.820
|% -5,33
|
|SISE
|17,83
|3.138.317.642
|% -2,46
|
|PETKM
|10,10
|2.016.135.284
|% -5,70
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% -6,13
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,79
|
|TSKB
|1,96
|805.376.351
|% -5,31
|
|YKBNK
|5,10
|1.681.015.770
|% -4,67
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7362
|14,7418
|% 0,27
|
|Euro
|15,9019
|15,9175
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,8928
|18,9876
|% -1,08
|
|Frank
|15,3304
|15,4227
|% -0,19
|
|Riyal
|3,9199
|3,9396
|% 0,29
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-20,11
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-6,40
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,18
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,62
|
Seans Raporu
17:59
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17:59ATLAS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
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17:58
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