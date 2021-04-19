***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 14:36
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929109
BIST
14:261.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -17,62
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.390
14:268,0860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
14:269,7344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0619
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
14:26463,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,19
|Açılış
|: 463,56
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler14:26
|FENER
|31,90
|23.561.914
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|58.382.675
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.510.605
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|PEKGY
|1,62
|139.331.244
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|71.208.163
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|TUREX
|14,09
|283.167.429
|% -9,97
|
|SONME
|35,74
|2.269.719
|% -9,97
|
|EREGL
|18,39
|1.108.920.358
|% 0,27
|
|PETKM
|6,58
|865.795.942
|% 3,95
|
|GARAN
|7,12
|765.605.543
|% -2,20
|
|QUAGR
|28,00
|653.922.229
|% -3,85
|
|SISE
|7,37
|439.907.558
|% 0,27
|
|EKGYO
|1,87
|265.995.745
|% -1,06
|
|PETKM
|6,58
|865.795.942
|% 3,95
|
|GARAN
|7,12
|765.605.543
|% -2,20
|
|PEKGY
|1,62
|139.331.244
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,11
|165.866.091
|% -2,31
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0804
|8,0860
|% 0,35
|
|Euro
|9,7260
|9,7344
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,2083
|11,2645
|% 0,77
|
|Frank
|8,8118
|8,8649
|% 1,01
|
|Riyal
|2,1481
|2,1588
|% 0,28
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|7,18
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,40
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|7,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|8,43
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|4,07
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,04
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,79
|0,06
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-0,15
|
Seans Raporu
14:26
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