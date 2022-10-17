***TSKB* *ISGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***TSKB******ISGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ISGYO, TSKB]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİkinci bir duyuruya kadar devam edileceği duyurulan İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) paylarında gerçekleştirilecek açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulamasının 17/10/2022 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072410BIST