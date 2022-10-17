***TSKB* *ISGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
17.10.2022 08:37
***TSKB******ISGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISGYO, TSKB]
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İkinci bir duyuruya kadar devam edileceği duyurulan İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) paylarında gerçekleştirilecek açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulamasının 17/10/2022 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072410
BIST
18:103.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
0
En Düşük
0
18:1018,5891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0214
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
18:1018,1170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0524
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1437
En Düşük
18,0503
18:10986,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,44
|Açılış
|: 986,42
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
988,73
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler18:10
|PKART
|23,26
|11.741.706
|% 3,17
|
|RUBNS
|23,92
|41.723.877
|% 0,00
|
|KUVVA
|42,00
|904.408
|% 0,00
|
|KRPLS
|7,89
|183.879.167
|% 0,00
|
|KLRHO
|33,30
|472.703.173
|% 0,00
|
|RUBNS
|23,92
|41.723.877
|% 0,00
|
|KUVVA
|42,00
|904.408
|% 0,00
|
|KRPLS
|7,89
|183.879.167
|% 0,00
|
|KLRHO
|33,30
|472.703.173
|% 0,00
|
|OBASE
|19,49
|69.105.355
|% 0,00
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 0,00
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 0,00
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5864
|18,5891
|% 0,12
|
|Euro
|18,1024
|18,1170
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,8966
|21,0014
|% 0,98
|
|Frank
|18,4792
|18,5906
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9320
|4,9567
|% 0,10
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|6,16
|
|Altın Gr.
|986
|986
|4,44
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-17,00
|
|Tam
|6.667
|6.737
|-53,00
|
|Yarım
|3.248
|3.290
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.647
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,06
|0,13
|
|B. Petrol
|92,53
|92,53
|0,90
|
Seans Raporu
18:10
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
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17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem