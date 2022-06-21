***TSKB* *KCAER* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
21.06.2022 20:12
Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038586
BIST
18:052.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 36,66
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.582
En Düşük
2.551
18:0517,3314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
18:0518,2912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0686
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
18:051.021,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,88
|Açılış
|: 1.021,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKMGY
|49,72
|10.653.790
|% 10,00
|
|VKING
|5,85
|3.046.322
|% 9,96
|
|MAKIM
|11,70
|3.285.419
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.707.934
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.761.673
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,62
|1.096.384
|% -9,97
|
|UFUK
|80,10
|9.647.496
|% -9,95
|
|MMCAS
|2,99
|782.064
|% -7,43
|
|RYSAS
|8,26
|8.331.258
|% -3,62
|
|KRGYO
|5,87
|62.642.320
|% -3,61
|
|THYAO
|51,90
|4.556.745.547
|% 2,06
|
|EREGL
|28,70
|3.927.053.302
|% 2,79
|
|SISE
|22,62
|2.029.717.010
|% 0,98
|
|SASA
|45,68
|1.594.841.679
|% 0,35
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|ODAS
|3,21
|744.138.992
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,98
|1.118.011.988
|% 2,26
|
|KARSN
|7,73
|1.218.239.547
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,65
|412.322.012
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3356
|17,3393
|% 0,04
|
|Euro
|18,2481
|18,2913
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,2088
|21,3152
|% 0,19
|
|Frank
|17,8766
|17,9843
|% 0,20
|
|Riyal
|4,6065
|4,6296
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-4,92
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.775
|6.888
|-16,00
|
|Yarım
|3.326
|3.369
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.684
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,72
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,12
|0,07
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,43
|