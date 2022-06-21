***TSKB* *KCAER* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı









Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038586BIST