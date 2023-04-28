***TSKB* *KMPUR* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
28.04.2023 18:12
***TSKB******KMPUR******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [KMPUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143180
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -171,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0255
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
18:0521,4810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0774
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
18:051.244,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,15
|Açılış
|: 1.244,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.247,70
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOODY
|13,98
|18.589.262
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.964.242
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|20.608.887
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|14.473.953
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|3.140.420
|% 9,96
|
|IMASM
|27,38
|649.114.504
|% -9,99
|
|BRSAN
|119,20
|378.642.849
|% -9,97
|
|IHAAS
|171,60
|6.582.936
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|72.356.093
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,24
|229.551.961
|% -9,79
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% -2,29
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% -0,11
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% -2,63
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% -4,51
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% -3,22
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% -4,73
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% -4,16
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% -3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4440
|19,4497
|% 0,13
|
|Euro
|21,4680
|21,4810
|% 0,36
|
|Sterlin
|24,3900
|24,5123
|% 0,68
|
|Frank
|21,7434
|21,8744
|% 0,44
|
|Riyal
|5,1703
|5,1962
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|4,19
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,68
|
|Cumhuriyet
|9.013
|9.149
|16,00
|
|Tam
|9.124
|9.439
|157,00
|
|Yarım
|4.453
|4.589
|51,00
|
|Çeyrek
|2.233
|2.301
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,65
|0,05
|
|B. Petrol
|80,06
|80,06
|1,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 25 kaybederek (% -4.17 ) 5, 041
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, CVKMD
-
17:57XU100
Endeks 4, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 09 altında . İşlem hacmi 40, 571.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 907, 660 adet işlem
-
17:56TKFEN
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 28.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 868, 707 adet işlem