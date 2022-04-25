***TSKB* *KMPUR* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2022 10:20
***TSKB******KMPUR******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023408
BIST
14:262.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,92
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.481
En Düşük
2.428
14:2614,7634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0207
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
14:2615,8654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0562
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
14:26907,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -8,67
|Açılış
|: 907,01
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
905,05
BIST En Aktif Hisseler14:24
|ACSEL
|39,20
|35.043.078
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|DAPGM
|28,68
|135.059.969
|% 9,72
|
|KGYO
|5,13
|2.493.960
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|TRGYO
|6,95
|78.678.608
|% -4,79
|
|DESA
|11,21
|5.123.493
|% -4,68
|
|THYAO
|39,16
|2.448.211.717
|% -1,46
|
|GARAN
|14,98
|2.377.134.299
|% 5,57
|
|SISE
|17,76
|1.331.818.707
|% -0,39
|
|AKBNK
|9,27
|1.095.007.107
|% 1,42
|
|YKBNK
|5,18
|1.086.442.498
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,76
|891.695.782
|% -1,69
|
|ODAS
|2,53
|619.172.012
|% -0,78
|
|YKBNK
|5,18
|1.086.442.498
|% 1,57
|
|TSKB
|2,00
|414.690.416
|% 2,04
|
|GARAN
|14,98
|2.377.134.299
|% 5,57
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7610
|14,7675
|% 0,17
|
|Euro
|15,8633
|15,8762
|% -0,29
|
|Sterlin
|18,7423
|18,8363
|% -0,68
|
|Frank
|15,3514
|15,4439
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9280
|3,9477
|% 0,22
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-24,31
|
|Altın Gr.
|906
|906
|-9,77
|
|Cumhuriyet
|6.048
|6.140
|-52,00
|
|Tam
|6.006
|6.154
|-68,60
|
|Yarım
|2.903
|2.977
|-33,18
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-16,59
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,16
|-0,31
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,26
|