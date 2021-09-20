***TSKB* *TSGYO* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2021 19:01
***TSKB******TSGYO******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("TSKB GYO") tarafından 27 Ağustos 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen onaylı İzahname çerçevesinde gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı işleminde, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 120.453,78 adet pay, 20 Eylül 2021 tarihinde nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilmiştir. Bankamız, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da halka arz edilen paylardan 120.453,78 adet C Grubu TSKB GYO payını, 20 Eylül 2021 tarihinde 3,25 - 3,26 Türk Lirası hisse fiyat aralığı üzerinden satın almış bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964613
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -27,52
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
18:058,6820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0352
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
18:0510,1879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0477
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
18:05491,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,74
|Açılış
|: 491,77
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
492,96
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BALAT
|9,46
|2.101.609
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,15
|25.292.039
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|61.073.276
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,61
|73.658.243
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.485.183
|% 9,92
|
|KTSKR
|58,45
|5.489.880
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,23
|11.217.115
|% -9,94
|
|BMSCH
|8,44
|46.048.935
|% -9,93
|
|AVGYO
|2,74
|36.197.143
|% -9,87
|
|BRYAT
|374,60
|70.928.074
|% -8,57
|
|TEZOL
|17,94
|1.526.938.817
|% -2,71
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|EREGL
|16,49
|523.252.655
|% -3,23
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|EKGYO
|1,78
|235.276.173
|% -2,20
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|ODAS
|1,35
|142.255.354
|% -2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6776
|8,6820
|% 0,41
|
|Euro
|10,1832
|10,1879
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,8109
|11,8701
|% -0,24
|
|Frank
|9,3192
|9,3753
|% 0,88
|
|Riyal
|2,3079
|2,3195
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,78
|
|Altın Gr.
|491
|491
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,96
|73,96
|-1,38
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NIBAS
Yüzde -6.12 oranında düşüşle 10.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 755, 263 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 76 kaybederek (% -1.99 ) 1, 221
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, METRO, OYLUM
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17:58
HUBVC, TGSAS, METRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
KTSKR, MEDTR, NIBAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında