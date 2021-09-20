***TSKB* *TSGYO* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB******TSGYO******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TSGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("TSKB GYO") tarafından 27 Ağustos 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen onaylı İzahname çerçevesinde gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı işleminde, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 120.453,78 adet pay, 20 Eylül 2021 tarihinde nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilmiştir. Bankamız, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da halka arz edilen paylardan 120.453,78 adet C Grubu TSKB GYO payını, 20 Eylül 2021 tarihinde 3,25 - 3,26 Türk Lirası hisse fiyat aralığı üzerinden satın almış bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964613BIST