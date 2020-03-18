***TSKB* *TSGYO* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2020 20:14
***TSKB******TSGYO******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
İlgi: 26.02.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından 18.03.2020 tarihinde TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,10 - 1,12 TL fiyat aralığından toplam 200.000 TL toplam nominal tutarlı pay alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, Bankamızın TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki pay oranı %88,84 seviyesine ulaşmıştır.
Bankamızın yönetim kontrolüne sahip olduğu Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin şirkette sahip olduğu toplam %0,82 oranındaki pay da Bankamızın kontrolü altında bulunmaktadır.
İşlem detaylarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/03/2020 200.000 0 200.000 266.318.804,83 266.518.804,83 % 88,77 % 88,77 % 88,84 % 88,84
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830585
BIST
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -1.201,08
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
18:056,4922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,0936
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4946
En Düşük
6,3873
18:057,0438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0073
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0025
18:05309,74
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -4,78
|Açılış
|: 309,74
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
307,18
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|11.360.344
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.679.151
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.389.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|28.891,20
|1.018.305
|% 10,00
|
|AYCES
|5,86
|587.589
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|PINSU
|1,80
|9.286.565
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|29.014
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|132.977
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|9.541.700
|% -9,96
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% -1,09
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% -4,65
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.844
|% -3,66
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5153
|7,5530
|% -2,24
|
|Frank
|6,6465
|6,6865
|% 0,25
|
|Riyal
|1,7222
|1,7308
|% 1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|-36,85
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-6,07
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|11,84
|11,89
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|2,44
|2,45
|-0,16
|
|B. Petrol
|24,94
|24,94
|-3,79
|
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