***TSKB* *TSGYO* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***TSKB******TSGYO******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [TSGYO]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarİlgi: 26.02.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından 18.03.2020 tarihinde TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,10 - 1,12 TL fiyat aralığından toplam 200.000 TL toplam nominal tutarlı pay alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, Bankamızın TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki pay oranı %88,84 seviyesine ulaşmıştır.Bankamızın yönetim kontrolüne sahip olduğu Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin şirkette sahip olduğu toplam %0,82 oranındaki pay da Bankamızın kontrolü altında bulunmaktadır.İşlem detaylarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)18/03/2020 200.000 0 200.000 266.318.804,83 266.518.804,83 % 88,77 % 88,77 % 88,84 % 88,84http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830585BIST