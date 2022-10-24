***TSKB* *TSK* *KGYO* *KAPLM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
24.10.2022 09:03
***TSKB******TSK******KGYO******KAPLM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [KAPLM, KGYO, TSK, TSKB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073439
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
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0
En Düşük
0
18:0518,5996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6336
En Düşük
18,5049
18:0518,3102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0203
|Açılış
|: 18,4000
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|Önceki Kapanış
|: 18,3300
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18,4256
En Düşük
18,2651
18:05990,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,17
|Açılış
|: 990,65
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
986,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 800,00
|
|QUAGR
|41,84
|39.515.866
|% 0,00
|
|KLKIM
|34,82
|68.871.090
|% 0,00
|
|MERCN
|25,72
|38.083.895
|% 0,00
|
|MEDTR
|31,88
|22.115.210
|% 0,00
|
|AYEN
|28,86
|101.003.105
|% 0,00
|
|BAGFS
|33,42
|158.791.856
|% 0,00
|
|BANVT
|86,85
|14.235.258
|% 0,00
|
|BFREN
|1.940,00
|84.888.071
|% 0,00
|
|BJKAS
|5,33
|69.134.582
|% 0,00
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% 0,00
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 0,00
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 0,00
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 0,00
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.556.731
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5906
|18,5996
|% 0,10
|
|Euro
|18,2950
|18,3102
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,0657
|21,1714
|% 0,60
|
|Frank
|18,5622
|18,6740
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9337
|4,9585
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|-2,89
|
|Altın Gr.
|990
|991
|0,17
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
|
|Tam
|6.708
|6.822
|113,00
|
|Yarım
|3.268
|3.333
|53,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.666
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,52
|90,52
|-0,82
|