***TSKB* *TSK* *SUWEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2022 09:52
***TSKB******TSK******SUWEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021399
BIST
10:582.501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,58
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
10:5814,6471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0148
|Açılış
|: 14,6155
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6100
|
14,6480
En Düşük
14,6093
10:5815,8108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0156
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7950
|
15,8549
En Düşük
15,7813
10:58937,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 8,71
|Açılış
|: 937,74
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
938,38
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler10:55
|OYYAT
|59,50
|3.798.123
|% 9,98
|
|MEPET
|3,49
|11.588.376
|% 9,75
|
|YKSLN
|9,43
|34.008.933
|% 8,64
|
|KENT
|231,80
|343.528
|% 8,07
|
|METRO
|1,38
|40.977.635
|% 7,81
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,20
|39.122.465
|% -7,58
|
|GZNMI
|30,40
|6.010.143
|% -4,76
|
|FORMT
|1,42
|3.294.260
|% -4,70
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|KOZAL
|172,70
|750.998.955
|% 1,77
|
|GARAN
|13,93
|677.106.389
|% 0,22
|
|THYAO
|37,64
|582.512.228
|% -0,26
|
|SISE
|17,65
|577.888.274
|% 1,32
|
|YKBNK
|5,16
|532.542.261
|% -0,58
|
|YKBNK
|5,16
|532.542.261
|% -0,58
|
|ODAS
|2,39
|236.978.592
|% 3,02
|
|ZOREN
|2,24
|128.996.749
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,93
|161.979.588
|% -0,34
|
|GARAN
|13,93
|677.106.389
|% 0,22
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6391
|14,6435
|% 0,08
|
|Euro
|15,7970
|15,8103
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,9940
|19,0892
|% -0,33
|
|Frank
|15,4434
|15,5364
|% -0,05
|
|Riyal
|3,8925
|3,9121
|% 0,06
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|17,28
|
|Altın Gr.
|937
|937
|8,09
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|2,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|11,83
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|5,72
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,88
|
Seans Raporu
10:55
daha fazla
-
11:10DYOBY
Yüzde 5.61 oranında artışla 11.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 607, 658 adet işlem
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11:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, SAHOL, TTKOM
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11:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, TKFEN, FROTO
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11:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 13 artarak (% 0.23 ) 2, 250
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