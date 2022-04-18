***TSKB* *TSK* *SUWEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2022 09:53
***TSKB******TSK******SUWEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SUWEN]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. paylarının halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021400
BIST
11:332.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 11,07
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
11:3314,6476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0153
|Açılış
|: 14,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6485
En Düşük
14,6093
11:3315,8181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0083
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
11:33937,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,67
|Açılış
|: 937,84
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
938,61
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler11:33
|OYYAT
|59,50
|3.858.992
|% 9,98
|
|MEPET
|3,49
|12.054.120
|% 9,75
|
|KENT
|231,80
|343.528
|% 8,07
|
|METRO
|1,38
|51.782.111
|% 7,81
|
|HUNER
|3,18
|112.922.462
|% 7,80
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,18
|45.846.988
|% -7,73
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|ITTFH
|1,51
|11.575.400
|% -4,43
|
|LIDFA
|5,97
|6.315.345
|% -4,17
|
|GARAN
|14,07
|1.223.017.051
|% 1,22
|
|THYAO
|37,76
|896.888.607
|% 0,05
|
|KOZAL
|172,90
|854.721.899
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|732.767.442
|% 0,19
|
|SISE
|17,60
|692.137.711
|% 1,03
|
|YKBNK
|5,20
|732.767.442
|% 0,19
|
|ODAS
|2,40
|277.552.966
|% 3,45
|
|TSKB
|1,95
|206.691.515
|% 3,72
|
|GARAN
|14,07
|1.223.017.051
|% 1,22
|
|ZOREN
|2,22
|156.353.039
|% 1,83
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6446
|14,6476
|% 0,10
|
|Euro
|15,8033
|15,8181
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,9985
|19,0938
|% -0,30
|
|Frank
|15,4422
|15,5352
|% -0,06
|
|Riyal
|3,8935
|3,9130
|% 0,08
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|16,57
|
|Altın Gr.
|937
|937
|8,25
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|2,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|11,83
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|5,72
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,48
|