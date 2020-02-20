TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,46
|72.506.919
|% 16,50
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|HATEK
|9,36
|3.494.339
|% 9,35
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|NATEN
|20,62
|32.818.834
|% 6,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8281
|7,8673
|% -0,14
|Frank
|6,1671
|6,2042
|% 0,11
|Riyal
|1,6187
|1,6268
|% 0,07
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.608
|1.608
|-4,86
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,84
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,31
|-0,17
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,03
|B. Petrol
|59,28
|59,28
|0,16
Seans Raporu
- 11:27PRKAB Yüzde -3.08 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 630, 420 adet işlem
- 11:25 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, TKFEN
- 11:25 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TOASO, FROTO
- 11:25XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 33 artarak (% 0.03 ) 112, 798
- 11:25 Tavandan işlem gören hisse senedleri : UTPYA, UZERB, MEPET