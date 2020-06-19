***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2020 10:52
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSPOR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851956
BIST
10:52113.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 1.373,25
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.561
10:526,8598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8607
En Düşük
6,8469
10:527,6916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,6986
En Düşük
7,6749
10:52381,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,09
|Açılış
|: 381,96
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|TCELL
|17,74
|887.188.445
|% 9,30
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|AKSGY
|4,01
|14.215.757
|% 7,51
|
|GLRYH
|13,97
|2.269.636
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|10.008.290
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|SANEL
|5,40
|4.002.266
|% -6,90
|
|KRDMD
|3,15
|1.549.791.287
|% 3,62
|
|TCELL
|17,74
|887.188.445
|% 9,30
|
|GARAN
|8,20
|315.187.167
|% 0,86
|
|TKFEN
|17,33
|293.221.937
|% 5,67
|
|ASELS
|32,50
|289.964.167
|% -0,31
|
|KRDMD
|3,15
|1.549.791.287
|% 3,62
|
|TSKB
|1,27
|113.300.728
|% -0,78
|
|GSDHO
|1,99
|157.717.873
|% 1,02
|
|PETKM
|4,09
|252.811.935
|% 1,24
|
|TCELL
|17,74
|887.188.445
|% 9,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5006
|8,5432
|% 0,10
|
|Frank
|7,1862
|7,2295
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|9,00
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.496
|10,10
|
|Tam
|2.548
|2.562
|10,30
|
|Yarım
|1.241
|1.252
|5,00
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,58
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,04
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|B. Petrol
|42,36
|42,36
|0,85
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