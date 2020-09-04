***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.09.2020 12:09
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSPOR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873273
BIST
15:001.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,02
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
15:007,4513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0186
|Açılış
|: 7,4570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
15:008,8248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0116
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
15:00464,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,19
|Açılış
|: 464,45
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,72
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler15:00
|TKURU
|227,80
|1.614.874
|% 10,00
|
|PKENT
|1.368,80
|15.641.418
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|307.906
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|95.826.499
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.445.730
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,54
|120.508.540
|% -7,82
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|INTEM
|19,01
|10.918.196
|% -6,54
|
|SISE
|6,24
|1.180.537.285
|% 2,97
|
|FENER
|35,68
|656.040.158
|% 4,57
|
|GSRAY
|3,54
|550.178.712
|% -3,01
|
|ASELS
|16,91
|545.456.848
|% 0,06
|
|GARAN
|6,79
|403.308.531
|% 0,44
|
|SISE
|6,24
|1.180.537.285
|% 2,97
|
|GSRAY
|3,54
|550.178.712
|% -3,01
|
|EKGYO
|1,73
|226.024.894
|% 0,58
|
|GSDHO
|2,30
|281.612.561
|% 6,48
|
|KRDMD
|2,98
|348.324.063
|% 0,34
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4481
|7,4513
|% 0,25
|
|Euro
|8,8194
|8,8248
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,8444
|9,8938
|% 0,07
|
|Frank
|8,1423
|8,1914
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9794
|1,9894
|% 0,22
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|9,44
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.125
|2,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|6,75
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|3,27
|
|Çeyrek
|743
|760
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,06
|
|B. Petrol
|44,25
|44,25
|0,18
|
Seans Raporu
15:00
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15:14XU100
Endeks 1, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 7, 750.00 milyon TL de
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15:14RYSAS
Yüzde 4.15 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 169, 476 adet işlem
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15:13NUGYO
Yüzde 6.34 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 917, 799 adet işlem
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15:12IHGZT
Yüzde 5.78 oranında artışla 3.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 953, 479 adet işlem
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15:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, DOHOL, SAHOL