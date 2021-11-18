***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2021 11:46
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978448
BIST
14:311.725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 18,09
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.725
En Düşük
1.701
14:3110,8448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,2121
|Açılış
|: 10,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9820
En Düşük
10,4466
14:3112,3204
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 0,2768
|Açılış
|: 12,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4725
En Düşük
11,7446
14:31649,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 12,13
|Açılış
|: 649,85
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler14:31
|TETMT
|190,50
|7.555.995
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|164.359.812
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.576.486
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|RALYH
|9,96
|75.183.066
|% 8,50
|
|GMTAS
|2,37
|7.686.420
|% -9,20
|
|BASGZ
|15,86
|457.055.194
|% -7,95
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|DIRIT
|4,58
|271.218
|% -6,15
|
|GARAN
|12,00
|1.960.026.783
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,49
|1.385.624.839
|% 3,56
|
|PETKM
|7,77
|1.283.448.108
|% 0,78
|
|SISE
|10,70
|871.003.415
|% 2,69
|
|AKBNK
|7,14
|715.449.949
|% 0,42
|
|YKBNK
|3,49
|1.385.624.839
|% 3,56
|
|PETKM
|7,77
|1.283.448.108
|% 0,78
|
|GARAN
|12,00
|1.960.026.783
|% 0,84
|
|ADESE
|1,06
|156.692.520
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,17
|309.250.600
|% -0,46
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8327
|10,8448
|% 1,99
|
|Euro
|12,3008
|12,3204
|% 2,30
|
|Sterlin
|14,5097
|14,5825
|% 1,52
|
|Frank
|11,5878
|11,6576
|% 1,61
|
|Riyal
|2,8658
|2,8802
|% 1,48
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-3,88
|
|Altın Gr.
|643
|643
|5,51
|
|Cumhuriyet
|4.175
|4.238
|-35,00
|
|Tam
|4.200
|4.324
|28,00
|
|Yarım
|2.030
|2.092
|13,54
|
|Çeyrek
|1.018
|1.046
|6,77
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,63
|8,63
|0,07
|
|B. Petrol
|79,98
|79,98
|-0,30
|