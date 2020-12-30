***TSPOR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
30.12.2020 09:44
***TSPOR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 'nin 28.12.2020 tarihinde başlayan % 111,5143 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 11.01.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895536
BIST
10:011.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.469
En Düşük
1.463
10:017,3835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0119
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,3961
En Düşük
7,3620
10:019,0752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0165
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,0914
En Düşük
9,0310
10:01446,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 446,78
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler10:01
|HEKTS
|20,02
|19.026.808
|% 10,00
|
|ARZUM
|27,34
|16.129.862
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,88
|717.737
|% 9,94
|
|ORMA
|16,75
|594.960
|% 9,91
|
|UMPAS
|2,38
|22.848
|% 9,68
|
|IZTAR
|16,10
|182.252
|% -9,96
|
|SELGD
|4,62
|31.675
|% -9,41
|
|INVEO
|46,40
|1.719.120
|% -5,31
|
|NIBAS
|56,00
|52.248
|% -4,68
|
|EUYO
|4,50
|135.041
|% -4,66
|
|BRYAT
|519,30
|698.008.070
|% 0,00
|
|EREGL
|14,93
|386.902.790
|% 0,00
|
|IPEKE
|13,17
|334.457.032
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,90
|312.744.650
|% 0,00
|
|KCHOL
|20,62
|201.120.036
|% 0,00
|
|TEKTU
|2,04
|113.358.198
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,90
|312.744.650
|% 0,00
|
|AKENR
|2,23
|75.440.419
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,84
|54.953.171
|% 0,00
|
|EREGL
|14,93
|386.902.790
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3792
|7,3835
|% -0,16
|
|Euro
|9,0580
|9,0752
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,9688
|10,0188
|% 0,19
|
|Frank
|8,3326
|8,3828
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9617
|1,9715
|% -0,13
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|1,65
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,02
|
|B. Petrol
|51,40
|51,40
|0,17
|