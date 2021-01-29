***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi
29.01.2021 18:38
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )
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Sözleşme Feshi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Stiven Ricardo Plaza Castillo
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı
Fesih Tarihi
29.01.2021
Fesih Sebebi
Karşılıklı
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
-
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906364
BIST
18:051.473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -24,87
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.470
18:057,3152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0190
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
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7,3849
En Düşük
7,2786
18:058,8841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0198
|Açılış
|: 8,8350
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|Önceki Kapanış
|: 8,9350
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8,9400
En Düşük
8,8373
18:05436,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,08
|Açılış
|: 436,51
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
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440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|15,40
|338.214.512
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.011.057
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,49
|2.353.514
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.479.539
|% 10,00
|
|ULUUN
|17,83
|207.311.506
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|32.724.684
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,43
|221.234
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.845.546
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|26.429.726
|% -9,95
|
|VAKFN
|8,31
|20.093.563
|% -9,08
|
|GUBRF
|72,50
|2.319.529.936
|% 4,92
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KOZAL
|115,40
|1.505.564.692
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KARSN
|5,21
|1.432.981.586
|% 4,41
|
|TSKB
|1,81
|443.425.644
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3120
|7,3166
|% -0,24
|
|Euro
|8,8774
|8,8850
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,9966
|10,0467
|% -0,45
|
|Frank
|8,1781
|8,2273
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9415
|1,9513
|% -0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|17,21
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,19
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|0,09
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
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17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKNSA, TSGYO
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17:58XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
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17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
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17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem