***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması
31.01.2020 18:20
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )
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Türkçe
Sözleşme İmzalanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Guilherme Costa Marques
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
Aşağıda Açıklanmıştır.
Açıklamalar
Guilherme Costa Marques ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya
2019-20 futbol sezonu ikinci yarısı için 450.000.-EUR garanti ücret,
2020-21 futbol sezonu için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816370
BIST
18:05119.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -709,57
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.140
18:055,9855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
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5,9866
En Düşük
5,9643
18:056,6398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0425
|Açılış
|: 6,6020
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|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6398
En Düşük
6,5781
18:05305,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,25
|Açılış
|: 305,62
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
305,87
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|18,72
|21.643.212
|% 20,00
|
|RYSAS
|7,08
|11.933.241
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|4.784.687
|% 19,96
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|HUBVC
|30,80
|18.819.776
|% 19,94
|
|PINSU
|3,05
|45.055.379
|% -10,03
|
|EGCYH
|0,45
|444.227
|% -10,00
|
|BURVA
|13,05
|909.697
|% -9,69
|
|EKIZ
|1,31
|153.651
|% -9,66
|
|SALIX
|7,49
|35.428
|% -8,66
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|THYAO
|13,68
|1.412.080.735
|% -1,08
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ASELS
|23,46
|530.679.792
|% -0,85
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|ODAS
|2,12
|441.439.221
|% 4,43
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ISGYO
|1,88
|316.666.150
|% 2,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8759
|7,9154
|% 0,97
|
|Frank
|6,1879
|6,2252
|% 0,83
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|9,65
|
|Altın Gr.
|306
|306
|2,60
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|4,62
|
|Yarım
|968
|993
|2,23
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|56,55
|56,55
|-0,78
|
Seans Raporu
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -251, 76 kaybederek (% -0.22 ) 113, 475
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, AVOD, BEYAZ, UFUK, ORMA
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17:56
DENCM, LUKSK, ENKAI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
IHGZT, MMCAS, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
Bu seansda işlem gören 317 hisse senedinden 176 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 112 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 29 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem