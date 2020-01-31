***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSözleşme İmzalanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-SoyadıGuilherme Costa MarquesSözleşme TarihiSözleşme SüresiAşağıda Açıklanmıştır.AçıklamalarGuilherme Costa Marques ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.Anlaşmaya göre oyuncuya2019-20 futbol sezonu ikinci yarısı için 450.000.-EUR garanti ücret,2020-21 futbol sezonu için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816370BIST