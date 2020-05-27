***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması
27.05.2020 20:03
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )
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Türkçe
Sözleşme İmzalanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Rahmi Anıl Başaran
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
-
Açıklamalar
Şirketimiz ile Profesyonel futbolcu Rahmi Anıl Başaran arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847058
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|544.242.025
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|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
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|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
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|1.713
|1,70
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|Altın Gr.
|373
|373
|4,60
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|Cumhuriyet
|2.421
|2.451
|20,70
|
|Tam
|2.492
|2.515
|21,40
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|Yarım
|1.216
|1.229
|10,40
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|Çeyrek
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|Gümüş.Ons
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|3,77
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