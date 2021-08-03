***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
03.08.2021 12:58
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Caleb Ansah Ekuban
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Trabzonspor A.Ş.
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954356
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|35.604.542
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|ORMA
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|AGYO
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|DAGI
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|FADE
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|BAYRK
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|GARAN
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|SISE
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|THYAO
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|352.359.744
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|ASELS
|16,01
|351.117.824
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|YKBNK
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|GARAN
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|PEKGY
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|KARSN
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|SISE
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|Dolar
|8,3205
|8,3229
|% -0,30
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|Euro
|9,8958
|9,9028
|% -0,20
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|Sterlin
|11,5496
|11,6075
|% -0,07
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|Frank
|9,1725
|9,2278
|% -0,13
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|Riyal
|2,2131
|2,2242
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|Alış
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|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,53
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|Altın Gr.
|485
|485
|-2,02
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|Cumhuriyet
|3.212
|3.261
|-11,00
|
|Tam
|3.198
|3.279
|-12,64
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|Yarım
|1.546
|1.586
|-6,11
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|Çeyrek
|775
|793
|-3,05
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|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|0,06
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|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,00
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|B. Petrol
|73,31
|73,31
|0,42
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