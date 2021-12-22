***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2021 10:01
***TTKOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TTKOM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTKOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985377
BIST
12:091.816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 11,40
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
12:0911,6102
En Yüksek
|Değişim
|: -4,76%
|| -0,5797
|Açılış
|: 11,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
12:0913,1766
En Yüksek
|Değişim
|: -4,79%
|| -0,6635
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
12:09671,43
En Yüksek
|Değişim
|: -5,14%
|| -36,37
|Açılış
|: 671,43
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler12:09
|TETMT
|379,20
|8.358.435
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|8.087.644
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|PENTA
|358,60
|25.855.963
|% 9,66
|
|YONGA
|29,20
|32.733
|% 8,15
|
|DZGYO
|2,34
|43.821.461
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|42.976.809
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.460.457
|% -9,93
|
|PKENT
|7.050,00
|3.169.772
|% -6,00
|
|GARAN
|11,94
|1.733.533.234
|% 0,51
|
|SISE
|13,22
|1.119.043.834
|% -0,45
|
|EREGL
|25,76
|996.674.106
|% 1,26
|
|KRDMD
|9,19
|797.391.219
|% -1,18
|
|TUPRS
|146,30
|776.093.400
|% -2,27
|
|YKBNK
|3,54
|535.441.556
|% 1,72
|
|GARAN
|11,94
|1.733.533.234
|% 0,51
|
|KRDMD
|9,19
|797.391.219
|% -1,18
|
|SISE
|13,22
|1.119.043.834
|% -0,45
|
|DOHOL
|2,79
|233.201.496
|% 0,36
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5893
|11,6102
|% -4,76
|
|Euro
|13,1323
|13,1766
|% -4,79
|
|Sterlin
|15,3934
|15,4706
|% -5,29
|
|Frank
|12,4722
|12,5474
|% -5,65
|
|Riyal
|3,0630
|3,0783
|% -5,45
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,23
|
|Altın Gr.
|670
|670
|-37,89
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.440
|4.569
|-369,46
|
|Yarım
|2.146
|2.210
|-178,72
|
|Çeyrek
|1.076
|1.105
|-89,36
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,48
|8,49
|-0,47
|
|B. Petrol
|75,10
|75,10
|-0,18
|