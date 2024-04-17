***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTMS29 etkisi dahil 2024 yılı için öngörümüz aşağıdaki gibidir: - Gelir büyümesi (UFRYK 12 hariç) %11-13 - FAVÖK marjı %36-38 - Yatırım harcamaları / Satış gelirleri %27-28 Not: Hedeflerimizi oluştururken yıllık TÜFE'nin 2024 sonu itibarıyla %42'ye düşeceğini öngören bir enflasyon seyri varsaydık. 2024 öngörü beklentisi yaklaşık değerleri yansıtmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274115BIST