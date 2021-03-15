***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.03.2021 09:51
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
S&P Global Ratings (S&P) Şirketimizin uzun ve kısa vadeli kredi notlarını "BB-/B", not görünümünü ise "Durağan" olarak teyit etmiştir. Diğer yandan S&P, Şirketimizin bağımsız kredi profili değerlendirmesini güçlenen kredi metrikleri sebebiyle "bbb-" den "bbb" ye yükseltmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918119
BIST
11:071.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.562
En Düşük
1.554
11:077,5720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0052
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5348
11:079,0382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0164
|Açılış
|: 9,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9936
11:07420,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,19
|Açılış
|: 420,55
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
418,36
BIST En Aktif Hisseler11:07
|SANKO
|13,21
|48.408.238
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|12.182.363
|% 9,99
|
|LOGO
|162,10
|22.524.930
|% 9,97
|
|ACSEL
|22,72
|6.118.081
|% 9,97
|
|KAPLM
|28,68
|5.000.500
|% 9,97
|
|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|8.015.008
|% -9,99
|
|COSMO
|10,78
|64.518
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|POLTK
|339,00
|18.251.262
|% -8,63
|
|GARAN
|8,85
|354.061.466
|% -0,78
|
|SISE
|7,73
|238.382.038
|% 0,91
|
|BJKAS
|4,88
|209.167.177
|% 6,32
|
|PETKM
|6,25
|191.074.704
|% 0,97
|
|THYAO
|14,56
|186.922.565
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,27
|181.038.404
|% -0,87
|
|BJKAS
|4,88
|209.167.177
|% 6,32
|
|GARAN
|8,85
|354.061.466
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,72
|106.021.080
|% -0,73
|
|DOHOL
|3,54
|123.251.232
|% -0,56
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5719
|7,5720
|% 0,07
|
|Euro
|9,0319
|9,0382
|% -0,18
|
|Sterlin
|10,5238
|10,5765
|% 0,14
|
|Frank
|8,1241
|8,1731
|% 0,11
|
|Riyal
|2,0148
|2,0249
|% 0,16
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|0,96
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,87
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,94
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,02
|
|B. Petrol
|69,82
|69,82
|0,60
|