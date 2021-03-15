***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarS&P Global Ratings (S&P) Şirketimizin uzun ve kısa vadeli kredi notlarını "BB-/B", not görünümünü ise "Durağan" olarak teyit etmiştir. Diğer yandan S&P, Şirketimizin bağımsız kredi profili değerlendirmesini güçlenen kredi metrikleri sebebiyle "bbb-" den "bbb" ye yükseltmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918119BIST