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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

15.03.2021 09:51



***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

S&P Global Ratings (S&P) Şirketimizin uzun ve kısa vadeli kredi notlarını "BB-/B", not görünümünü ise "Durağan" olarak teyit etmiştir. Diğer yandan S&P, Şirketimizin bağımsız kredi profili değerlendirmesini güçlenen kredi metrikleri sebebiyle "bbb-" den "bbb" ye yükseltmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918119


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Tam 2.780 2.851 27,28  
Yarım 1.344 1.379 13,20  
Çeyrek 674 690 6,60  
Gümüş.Ons 25,89 25,94 0,02  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 0,02  
B. Petrol 69,82 69,82 0,60  
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