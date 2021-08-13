***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizle Türkiye Haber-İş Sendikası arasında 05 Nisan 2021 günü başlayan 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Türkiye'de yaklaşık 10.000 Sendika üyesi çalışanımızı kapsayan toplu iş sözleşmesi 01/03/2021-28/02/2023 tarihleri arasında 2 yıl süreyle geçerli olacaktır. Varılan anlaşmaya göre -Sözleşmenin imza tarihinde işyerinde çalışmakta olan sendikalı çalışanlarımızın 28.02.2021 tarihinde almakta oldukları aylık çıplak ücretleri 4.200 TL'nin altında olanların aylık çıplak ücretlerinin 4.200 TL ye yükseltilmesine, İyileştirme yapıldıktan sonra bütün sendikalı çalışanlarımızın ücretlerine, -İlk altı aylık dönem için seyyanen 850 TL, -İkinci altı aylık dönem için seyyanen 450 TL, -Üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için ise %5,50 oranında zam yapılmasına, karar verilmiştir. Ayrıca üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemdeki enflasyon oranının (TÜFE) %5,50' yi aşması halinde, aşan kısma denk düşen tutarın ücretlere ilave edilmesine ve işverence sendika üyelerine sözleşmenin ikinci yılından itibaren geçerli olmak üzere Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde brüt 1.000 TL tutarında bayram yardımı ödenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958169BIST